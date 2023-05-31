В ЮАР хотят добиться ареста Владимира Путина

ЮАР сталкивается с дипломатической дилеммой по поводу предстоящего саммита БРИКС, на который ожидается приезд президента России Владимира Путина. Оппозиционная партия “Демократический альянс” подала в суд заявление, требуя задержания Путина, в соответствии с ордером на арест, выданным Международным уголовным судом (МУС). Однако Россия не признает юрисдикцию МУС, в то время как ЮАР является его членом.

Представитель партии “Демократический альянс” заявил, что это превентивная юридическая мера, направленная на обеспечение исполнения обязательств ЮАР. Официальный представитель Кремля не сообщил, поедет ли Путин на саммит в ЮАР, но заявил, что Россия будет представлена на должном уровне.

Заключение ордера на арест Путина и другого российского чиновника связано с их предполагаемой ролью в незаконной депортации украинских детей. Несмотря на то, что Россия не признает действия МУС, решение ЮАР относительно приема Путина на территорию страны вызывает вопросы о правовой и политической основе этого решения.

Ситуация осложняет уже напряженные отношения между Россией и некоторыми странами, включая Украину и ее союзников. Ответное решение ЮАР по поводу приезда Путина может иметь последствия для двусторонних отношений между этими странами и вызвать дальнейшую эскалацию напряженности. Следует отметить, что разрешение данного спора потребует серьезных дипломатических усилий и поиска компромисса между ЮАР и Россией.