SpaceX вернула трех космических туристов с МКС на Землю

Миссия SpaceX вернулась на Землю с Международной космической станции с астронавтом NASA и тремя космическими туристами.

Капсула Crew Dragon компании SpaceX спустилась в Мексиканский залив недалеко от города Панама-Сити, Флорида.

Ночное возвращение стало завершением девятидневной миссии, которая началась с запуска ракеты Falcon компании SpaceX с космического центра имени Кеннеди во Флориде и стыковки с Международной космической станцией на орбите Земли.

В состав команды входили бывший ветеран NASA Пегги Уитсон и трое космических туристов, включая пилота Джона Шоффнера и двух астронавтов из Саудовской космической комиссии.

Стоит отметить, что Уитсон провела в общей сложности 674 дня на орбите – больше, чем у любая другая женщина.

Команда провела десятки экспериментов, включая медицинские исследования, такие как: изучение гравитации на образование стволовых клеток.

Это вторая миссия компании Axiom Space, финансируемая частными лицами, которая стыкуется с Международной космической станцией. В апреле 2022 года Axiom отправила первую полностью гражданскую миссию на Международную космическую станцию. Астронаты пробыли там 17 дней, 15 из которых провели на МКС.

По словам представитлей Axiom, эти полеты помогают “подготовить почву” для будущего строительства и эксплуатации станции Axiom, которая станет первой коммерческой космической станцией в мире.