Правительство Германии приняло решение закрыть четыре из пяти российских консульств в стране и отозвать их лицензии, что стало ответным шагом на ограничения, введенные Россией в отношении числа немецких официальных лиц, которым разрешено работать в стране. Это решение было принято в среду. Между тем, правительство Германии ожидает, что оставшиеся консульства прекратят свою деятельность к концу текущего года.

По новому регламенту, российскому правительству разрешено будет сохранить посольство в Берлине и одно генеральное консульство. Однако консульства в Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске будут закрыты. Германия сохранит только посольство в Москве и консульство в Санкт-Петербурге.

Министерство иностранных дел Германии обвинило Россию в эскалации напряжения, введя ограничения на количество немецких официальных лиц, допущенных к работе в России. Представитель немецкого внешнеполитического ведомства отметил, что это необоснованное решение вынуждает правительство Германии значительно сократить свое присутствие в России во всех сферах.

В результате этого решения, Германия планирует уволить десятки сотрудников, работающих в ее представительствах в России, включая преподавателей и сотрудников Института Гете. Эти сокращения будут осуществлены в ответ на ограничения, введенные Россией. Эскалация напряженности между Германией и Россией может иметь негативное влияние на двусторонние отношения и сотрудничество в различных сферах, включая политику, экономику и культуру, отмечают наблюдатели.

По-видимому, конфликт между двумя странами продолжает нарастать, и закрытие консульств является очередным шагом в этом направлении. Возможно, в будущем стороны смогут найти пути к сотрудничеству и диалогу, чтобы разрешить настоящие разногласия и смягчить напряжение в отношениях. Однако на данный момент это решение о закрытии консульств подчеркивает серьезность ситуации и негативное воздействие на дипломатические связи между Германией и Россией.