США выделят Украине дополнительную помощь, включая боеприпасы для беспилотников

Соединенные Штаты предоставят Украине дополнительную военную помощь на сумму 300 миллионов долларов в пакете, который, как ожидается, будет включать боеприпасы для беспилотников и систем противоракетной обороны «Пэтриот».

Об этом сообщили «Голосу Америки» представители оборонного ведомства.

Чиновники, выступавшие на условиях анонимности, накануне ожидаемого обнародования пакета в среду, заявили, что новая помощь также включает ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS, дополнительные танковые боеприпасы и противотанковые средства в ожидании украинского наступления.

По словам чиновников, в состав пакета также войдут неуправляемые авиационные ракеты Zuni и ракеты «воздух-воздух» с радиолокационным наведением AIM-7, а также системы ПВО Avenger и зенитные ракетные комплексы «Стингер».

Американские чиновники не сообщили подробностей о боеприпасах для беспилотников в новом пакете помощи и не уточнили, какие беспилотники будут их использовать.

Сотрудник Пентагона заявил, что удары беспилотников в Москве не отразятся на пакетах помощи, которые США предоставляют Украине, включая боеприпасы для беспилотников.

Чиновник заявил, что США заявили о твердом намерении поддерживать Украину в ее усилиях по защите страны, а Украина обязалась не использовать системы внутри России, поэтому никаких изменений в оказании помощи, скорее всего, не будет.

Новый пакет станет 39-м изъятием военного оборудования из запасов Министерства обороны США с санкции президента с начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Новый пакет помощи появляется в тот момент, когда 200 украинских солдат начали обучаться работе на танках М1А1 «Абрамс» в Германии, согласно заявлению командования Армии США в Европе.

С начала российского вторжения США пообещали оказать Украине помощь в сфере безопасности на сумму более 37 миллиардов долларов.

Высокопоставленный военный чиновник, выступая на условиях анонимности, заявил, что столь ожидаемое украинское контрнаступление, вероятно, не будет столь «броским», как ожидают некоторые, но все же будет проведено «обдуманно и эффективно», нацеливаясь на способности России контролировать свою оборону в Украине.

Карла Бэбб, VOA