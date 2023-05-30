Москву атаковали беспилотники

Представитель Белого дома вновь подчеркнул, что Вашингтон не одобряет ударов по российской территории, пишет Русская служба «Голоса Америки».

США собирают информацию, касающуюся ударов беспилотников по Москве, заявил во вторник представитель Белого дома. Он вновь подчеркнул, что Вашингтон не поддерживает нанесение ударов на территории России и что США полностью сосредоточены на оказании помощи Украине в деле возвращения захваченных Россией украинских территорий.



«Мы видели новости и пока собираем информацию о случившемся. В целом мы не одобряем нападений на территории России», – отмечается в заявлении Белого дома.



В документе сообщается, что Вашингтон «сосредоточен на предоставлении Украине оборудования и подготовки, необходимых для того, чтобы вернуть свою собственную суверенную территорию».



В заявлении упоминаются российские обстрелы Киева, который в мае 17 раз подвергался ударам с применением беспилотников и ракет.



Это заявление было сделано после того, как президент России Владимир Путин ранее во вторник утверждал, будто крупнейший удар с использованием беспилотников по Москве представлял собой попытку Украины напугать и спровоцировать Россию.



Слова Путина прокомментировал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.



«Возможно, не все дроны готовы атаковать Украину и хотят вернуться к своим создателям и соответствующим образом задать вопрос: “А зачем вы нас отправляете бить по детям Украины, по Киеву?”», – сказал он в эфире Breakfast Show.



Спрогнозировав «увеличение количества нападений», подобных тому, что имело место во вторник, Подоляк подчеркнул: «конечно, мы не имеем к этому прямого отношения».



Обломки беспилотников упали на территорию некоторых престижных районов Москвы, включая Ленинский проспект, а также Одинцовский район на западе Московской области, где находится государственная резиденция Путина – Ново-Огарево.



Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате инцидента пострадали два человека, один из которых был госпитализирован.