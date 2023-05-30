США не поддерживают использование американского оружия для атак внутри России

В администрации Байдена собирают информацию об атаке на Москву с использованием беспилотников, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Вашингтон не поддерживает использование оборудования и вооружения американского производства для атак на территории России. Об этом во вторник заявила пресс-секретарь Белого дома.

Отвечая на вопрос журналиста об обвинениях, сделанных Москвой в использовании украинскими военными американского оружия для проведения ударов беспилотников по Москве, Карин-Жан Пьер подчеркнула, что на данный момент Белый дом «собирает информацию» об ударах, нанесенных внутри России.

«Не собираюсь вдаваться в гипотетические рассуждения отсюда. Мы не поддерживаем использование боевой техники и оборудования американского производства для атак на территории России. Мы очень четко об этом говорили», – сказала она, повторив позицию, ранее озвученную другими источниками в администрации.

Во вторник утром представитель Белого дома заявил, что США собирают информацию, касающуюся ударов беспилотников по Москве. По словам источника, США полностью сосредоточены на оказании помощи Украине в деле возвращения захваченных Россией украинских территорий и не поддерживают использование оружия американского производства для ударов внутри России.

«Мы видели новости и пока собираем информацию о случившемся. В целом мы не одобряем нападений на территории России», – отмечается в заявлении Белого дома.

Во вторник в Белгородской области был обстрелян пункт временного размещения мирных жителей, эвакуированных из Шебекинского городского округа, есть погибшие и раненные. Глава региона Вячеслав Гладков возложил ответственность на Вооруженные силы Украины.

В свою очередь в ночь на вторник системы противовоздушной обороны Украины отразили новую массированную российскую воздушную атаку. Ранее атаки происходили в основном ночью, но в понедельник Россия провела атаку по Киеву дважды, в том числе, в дневное время. Это уже 17-я воздушная атака России на Киев в этом месяце. По мнению киевских властей, Россия пытается нанести психологический удар по жителям города.



В ночь на вторник сигналы воздушной тревоги также звучали в Черниговской, Житомирской, Черкасской и Кировоградской областях Украины.