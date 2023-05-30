Президент Украины обратился к американскому народу в связи с Днем памяти

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к американскому народу в связи с Днем памяти (Memorial Day), чтобы выразить благодарность и уважение к мужеству и самоотверженности всех американцев, которые стояли и продолжают стоять на защите свободы. Он подчеркнул, что их борьба и отвага являются фундаментом для сохранения свободы и будущего каждой нации.

Президент напомнил, что свобода ценится благодаря тем, кто отстаивал ее в прошлом, и она будет продолжать существовать благодаря тем, кто в настоящее время борется за нее. Он выразил признание к храбрости тех, кто служит своей стране в армии и стремится стать лучшими в своем роде, делая свою храбрость основой будущего своей нации.

Вспоминая воинов, которые пожертвовали своей жизнью во имя свободы, Президент подчеркнул, что эти герои являются источником вдохновения и причиной того, что наши нации живы и имеют возможность жить в соответствии со своими убеждениями. Он призвал к долгу передавать будущим поколениям понимание того, что свобода не является само собой разумеющейся вещью, и научить их быть благодарными за этот дар.

Президент подчеркнул, что наш долг также заключается в чтении памяти тех, кто отдал свою жизнь, защищая свободу, и в уважении к благородному и свободному знамени нашей страны и народа. Он призвал помнить о той цене, которую мы заплатили, чтобы сохранить «свет свободы, даже в самые темные времена».

«Наш долг – помнить, какая цена была заплачена за то, чтобы сохранить свет свободы, несмотря на наступившие темные времена», – сказал Владимир Зеленский.

Президент выразил глубокую признательность Украины и каждого украинца Соединенным Штатам Америки за их выдающуюся поддержку в борьбе против российской тирании и защиту свободы.

«Мы, украинцы, всегда будем благодарны США и каждому американцу за чрезвычайную поддержку, которая помогает нам свести российскую тиранию к проигравшим в борьбе за свободу», – заключает украинский президент.