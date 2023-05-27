Мужчина, помогавшим утятам перейти дорогу, сбит насмерть

Мужчина был насмерть сбит автомобилем, в то время как помогал утятам перейти дорогу, сообщает полиция одного из пригородов Сакраменто – города Роклин.

По информации местного полицейского департамента, инцидент произошел в четверг вечером на пересечении улиц Парк и Стэнфорд-Ранч-Бульвар в Роклине, на северо-востоке Сакраменто.

Свидетели рассказали полиции, что мужчина припарковал свой автомобиль и пытался помочь нескольким утятам, которые оказались на оживленном перекрестке.

Один из свидетелей, остановившихся на перекрестке, сделал несколько фотографии на свой мобильный телефон.

“Он вышел из машины и отгонял уток, и все апплодировали, потому что он был очень любезен”, – сказал очевидец.

Когда утки безопасно покинули дорогу, мужчина повернулся, чтобы вернуться к своей машине, и именно в тот момент был сбит дригим водителем.

Сообщается, что сбивший благодетеля водитель остановился сотрудничает с полицией.