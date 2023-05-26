“Украинская победа могла бы спасти Россию”, – интервью VOA с историком Энн Эпплбаум.

В последнем интервью, предоставленном Украинской службе “Голос Америки”, известная историк Энн Эпплбаум поделилась своим видением текущего конфликта и его последствий. Эпплбаум, авторитетный специалист и лауреат Пулитцеровской премии, отметила, что война в Украине вызвала изменение восприятия и политических установок в странах Запада.

В ходе беседы были затронуты важные вопросы, такие как причины войны, историческое непонимание со стороны россиян, ответственность общества и геноцид. Однако, Эпплбаум отметила, что за последний год природа конфликта стала более ясной, а его окончание стало ближе.

“Я глубоко верю, что победа Украины могла бы спасти Россию. Буквально спасти Россию. Ведь Россия – это страна, которая живет за счет имперской идеи, которая для россиян является просто смертельной”, – говорит она в интервью.

Историк многократно посещала Украину и опубликовала ряд статей, в которых она анализировала причины жестокостей, совершаемых российскими военными против украинского населения, а также ожидания относительно контратаки со стороны Украины.

“Война в Украине – это не просто конфликт между Украиной и Россией. Это конфликт между националистическим идеалом и имперским идеалом. И если бы Украина победила, это могло бы показать россиянам, что имперский идеал – это не путь к мирной и стабильной жизни”, – подчеркивает Эпплбаум. – Сколько россиян без нужды погибло в этой войне? Сколько крови и денег было потрачено на эту войну и другие войны – в Чечне, Грузии, Сирии? Вспомните злоупотребление ресурсами в России. Сколько денег и власти получили люди в Москве во имя империи и во имя того, чтобы сделать Россию великой? И подумайте, как это ужасно для обычных россиян. Да, поражение дало бы России шанс, и в том числе обычным россиянам, спросить, это ли та страна, в которой мы хотим жить? Это был бы самый лучший результат этой войны”.

Эпплбаум подчеркивает, что украинцы сейчас ведут не только войну за свою независимость, но и войну за правду и справедливость.

“Война многое прояснила. Посмотрите, Украина и Россия были тесно связаны, многие годы и входили в одну империю. Существуют многочисленные браки между украинцами и россиянами, что может быть хорошо. Соединенные Штаты и Канада тоже очень близки, здесь тоже люди женятся между собой. Канадцы переезжают в Соединенные Штаты, и американцы переезжают в Канаду, и это обычное дело. Можно представить подобные отношения между Украиной и Россией при другом руководстве и другом типе политической культуры. У вас есть общая история, общая литература и т.д. Но, к сожалению, при нынешнем руководстве России это стало невозможным. Это будто бы Америка сказала, что Канада не должна существовать. Для этого мы хотим уничтожить всех канадцев и все проявления канадской культуры. Это немедленно стерло бы любые нормальные отношения”.

Эпплбаум – постоянный автор журнала The Atlantic, лауреат Пулитцеровской премии, старший научный сотрудник Школы передовых международных исследований Университета Джонса Хопкинса и Института Агора, где она совместно руководит программой “Арена” по преодолению дезинформации и пропаганды 21 века. Она является автором нескольких исторических работ, в том числе о Голодоморе в Советском Союзе и о геноциде армян в Османской империи.