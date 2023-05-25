Дочь главы конструкторского бюро “Вымпел”, производящего ракеты, живет и учится в США

Команда Алексея Навального выпустила расследование о семье 67-летнего Николая Гусева – главы государственного машиностроительного конструкторского бюро “Вымпел”, которое занимается разработкой и производством “авиационного ракетного вооружения с высокой эффективностью поражения целей”. Ракетами этого предприятия, как утверждается, Россия наносила удары по Запорожской и Черниговской областям.

Николай Гусев, выяснили расследовали, передвигается на автомашине Mercedes-Benz GLS, у него две такие машины. Его жена Наталья Львова ездит на Jaguar F-Pace, а его 32-летней падчерице на день рождения подарили Rolls-Royce. Кто именно подарил ей этот автомобиль, не указывается.

20-летняя дочь Гусева Наталия с 2020 года живет в США и учится в университете Майами на психолога, говорится в расследовании. Год обучения в этом университете стоит около 60 тысяч долларов в год без учета покупки учебников, аренды жилья и прочих расходов. Она также увлекается гольфом и принимает участие в соревнованиях по всему миру.

Наталия Гусева в США владеет автомашиной BMW X1. Благодаря штрафу расследователи узнали ее адрес проживания: живет дочь Гусева квартире площадью 70 квадратных метров и, по всей видимости, арендует ее. Средняя стоимость аренды таких апартаментов составляет примерно 3,5 тысячи долларов, сказано в расследовании.

Николай Гусев и члены его семьи не находятся под санкциями. Соратники Навального призывают внести их в санкционный список, а граждан – писать письма об этом депутатам Европарламента.

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