Тринадцатилетняя украинская девочка Яна, бежавшая в США, столкнулась с насилием в школе Сан-Франциско и теперь желает вернуться обратно в Украину. Об этом пишет The San Francisco Chronicle.

Прибыв в Калифорнию, Яна начала учиться восьмом классе в средней школе Области залива Сан-Франциско. Однако уже через несколько дней она осознала, что жизнь в США, особенно для подростка, совсем не такая, как она себе представляла, на родине, в Украине.

Яна рассказывает, что она видела, как ученики постоянно прерывали занятия, нарушали порядок и открыто высказывали неуважение в адрес своих учителей. В интервью корреспонденту The Chronicle она также заявляет, что она испытывает буллинг и ее мобильный телефон был украден, а группа учеников систематически угрожала ей. Девочка скоро осознала, что такое поведение является “нормой” для общественных школ в Сан-Франциско.

Из-за происходящего Яна перестала ходить в школу, она испытывает постоянный страх и депрессию. Ее семья очень обеспокоена состоянием девочки и попросила перевести ее в другую школу, однако запрос был отклонен школьным округом.

“Яна хочет вернуться в родной город в центральной Украине и продолжить учебу в той единственной школе, которую она знала до войны. Ее мама и тетя уже начали искать другие программы в Сан-Франциско, чтобы занять девочку летом”, – сообщает тетя Яны.

Война между Россией и Украиной продолжается уже более года, и за это время более 8 миллионов украинцев покинули свою родину в поисках безопасности и лучшей жизни. Свыше 100 тыс. украинских вынужденных иммигрантов получили временное убежище в США. Самыми популярными городами-убежищами для украинских переселенцев являются Сиэтл, Сакраменто и Чикаго.