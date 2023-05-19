Блинкен допустил признание России государством-спонсором терроризма

Ранее Белый дом заявил, что такое решение оборвет возможности сотрудничества с Россией в критических областях, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Госдепартамент не исключает объявления России государством-спонсором терроризма за ее злодеяния в Украине.

На слушаниях в комитете Сената по ассигнованиям, посвященным Китаю, сенатор Линдси Грэм возмущено спросил Блинкена: «Вы ведь даже не собираетесь объявлять Россию государством-спонсором терроризма, ведь так?»

«Никогда не говори “никогда”», – поспешил ответить Блинкен.

Администрация Байдена ранее заявляла, что она не готова признавать Россию государством-спонсором терроризма, как требовали члены Конгресса и власти Украины.

Белый дом считает, что признание полностью прекратит возможности сотрудничества с Россией в критических областях.