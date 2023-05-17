Американский актер, кинопродюсер, сценарист и кинорежиссёр Стивен Сигал, а по совместительству музыкант, мастер айкидо, член партии “Справедливая Россия — За правду” и специальный представитель МИД РФ по гуманитарным связям России и США, недавно заявил журналистам, что работает над документальным фильмом о российской “специальной военной операции”, как называют войну в Украине в Кремле.

Известно, что Стивен Сигал получил российское гражданство в 2016 году и всегда поддерживал Владимира Путина. Также, зимой этого года российский президент наградил американского актера российским орденом Дружбы “за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества”, как говорится в указе президента.

В августе прошлого года российские СМИ сообщили, что Сигал снимает документальный фильм в оккупированных Россией районах Донбасса. Согласно тем же российским СМИ, которые цитируют слова Сигала: “Сейчас в разработке находится документальный фильм о событиях, происходящих в зоне СВР, потому что я считаю, что это большая задача — показать нам и всему миру, что там происходит на самом деле, показать всю правду, доказать и показать, что это было не наше вторжение, как говорят другие страны мира, в частности, представители НАТО, США и других стран”.

Как в прошлом году заявил глава ДНР Денис Пушилин, Стивен Сигал снимает документальный фильм о «войне на Донбассе». По его словам, Сигал хочет изменить отношение к войне в Украине, поскольку “98% тех, кто говорит о конфликте в СМИ”, никогда там не были из-за чего “мир не знает правды” о происходящем.

Пока дата выхода документального фильма не объявлена.