IRS запустит бесплатную онлайн-систему подачи налоговых деклараций

В минувший вторник IRS объявила, что, начиная с налогового сезона 2024, она года запускает бесплатную, предоставляемую правительством, онлайн-систему подачи налоговых деклараций в пилотном режиме. По сути, эта система станет конкурентом частными компаниям, предлагающим услуги по заполнению деклараций.

IRS сообщила в своем отчете Конгрессу, что 72% опрошенных американских налогоплательщиков заявили, что они «очень заинтересованы» или «в некоторой степени заинтересованы» в использовании государственного инструмента для подачи налоговых деклараций в электронном виде.

Пилотная программа будет охватывать определенное количество налогоплательщиков и будет иметь ограниченный охват и функциональность, чтобы позволить Департаменту финансов оценить, как налогоплательщики будут взаимодействовать с ней.

Предложение о бесплатной системе подачи налоговых деклараций было поддержано демократами, но раскритикована республиканцами как излишнее из-за уже существующих бесплатных вариантов подачи простых деклараций, предоставляемых частными фирмами, включая H&R Block и TurboTax Intuit Inc.

Председатель комитета Палаты представителей по путям и средствам Джейсон Смит заявил, что “американцы будут бессильны, когда IRS полностью будет контролировать процесс подачи налоговых деклараций от начала до конца”.

Главный исполнительный директор Департамента финансов по Закону о снижении инфляции Лорел Блатчфорд заявила, что бесплатная прямая подача документов может “потенциально сэкономить налогоплательщикам миллиарды долларов ежегодно”.