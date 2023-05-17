Генштаб ВСУ: потери армии РФ превысили 200 тысяч убитыми

Генштаб ВСУ заявил, что Россия потеряла свыше 200 тысяч солдат убитыми. Представитель Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый сообщил, что ВСУ удалось продвинуться в Бахмуте.

Руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов также заявил, что внутри российской элиты наблюдается расхождение позиций в вопросе войны в Украине. Детали в дайджесте VOA.

Ранее о потерях в 100 тыс. солдат сообщал представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби.