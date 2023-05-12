Минобороны России признало успехи ВСУ на Бахмутском и Соледарском направлениях

Вооруженные силы Украины сверхусилиями остановили врага и даже отбросили его обратно по некоторым направлениям, отметил президент Владимир Зеленский по итогам Ставки, пишет Тарас Бурноc из VOA.

КИЕВ – Российское министерство обороны признало отступление с позиций севернее Бахмута, города в Донецкой области Украины. Об этом сообщает Русская служба «Радио Свобода» со ссылкой на брифинг 12 мая представителя минобороны России Игоря Конашенкова.

По словам Конашенкова, российская армия «заняла новый рубеж» у Берховского водохранилища «с учетом его выгодных условий». Фактически на местности это означает отступление российских войск в районе Богдановки.

Ранее об этом и о прорыве ВСУ сообщали глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин, российские военные блогеры и украинская армия.

Игорь Конашенков также отметил, что украинские войска накануне наступали на Соледарском направлении в Донецкой области «на всей линии боевого соприкосновения» протяженностью более 95 километров. Он отметил, что в атаке участвовали более тысячи военнослужащих и до сорока танков.

По итогам проведения Ставки Верховного главнокомандующего президент Владимир Зеленский отметил доклад командующего Восточной группировкой войск генерал-полковника Александра Сырского о том, что ВСУ «сверхусилиями остановили врага и даже отбросили его обратно по некоторым направлениям».

Владимир Зеленский также сообщил в Телеграм-канале, что согласно докладам по поводу актуальной ситуации в Оперативно-стратегических группировках войск «Таврия», «Одесса», «Север» – ситуация под контролем.

В интервью общественным вещателям, являющимся членами Eurovision News, опубликованном 11 мая, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно больше времени, чтобы начать долгожданное контрнаступление против российских войск, поскольку военные ожидают доставки обещанной помощи.

«С [тем, что у нас уже есть] мы можем двигаться вперед и, я думаю, добьемся успеха», –сказал президент Украины. – «Но мы потеряем много людей. Я думаю, что это неприемлемо. Так что нам нужно подождать. Нам все еще нужно немного больше времени».

Он отметил, что армии все еще нужны «кое-что», в том числе бронетехника, которая «поступает партиями».

О ситуации на фронте

Портал «Медуза» цитирует 11 мая некоторые российские Телеграм-каналы, в которых сообщается о том, что украинские военные «начали реализацию операции по окружению» российских сил на бахмутском направлении, о движении украинских танков на объездной дороге Харькова.

В то же время, сообщает «Медуза», бывший так называемый “глава минобороны” самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков выразил мнение, что «пока речь идет о местных (хотя и успешных) контратаках», а близкий к ЧВК Вагнера Телеграм-канал Grey Zone охарактеризовал сообщения «военкоров» об украинском наступлении как «панику на ровном месте».

Сложное время для России

Политолог-международник Антон Кучухидзе отмечает, что подтверждением успехов украинской армии на линии соприкосновения Россия пытается переключить внимание общества от негативных последствий новой волны мобилизации.

«Такие заявления позволяют решать политическую задачу по оправданию новой волны мобилизации. С другой стороны, они пытаются наивно притворяться, «включили» творческие возможности комментирования хода боевых действий, которые должны расслабить украинскую сторону и придать какое-то чувство эйфории. Но всем известно, что украинские минобороны и ГУР, представители власти, отвечающие за военно-политическую составляющую, триста раз все перепроверят, а потом принимают решения на поле боя», – говорит Антон Кучухидзе корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он также не исключает, что подтверждение оборонным ведомством России факта продвижения украинских войск на отдельных участках фронта – демонстрирует понимание наступающего сложного времени.

«Им нужно как-то подготовить общество к поражению», – подчеркивает Антон Кучухидзе.

Удачный момент для атаки

Политолог Алексей Якубин считает, что Украина смогла воспользоваться моментом внутренних разборок, которые начались в командованиях российской частной и государственной армиях.

«Когда у российской армии в прошлом году начались проблемы по линии фронта, тогда Путин решил использовать так называемую «ЧВК» с расчетом, что они смогут сделать то, что не смогла сделать регулярная армия. Путин увидел, что Украина с помощью поддержки западной коалиции не просто выдержала удар, но по отдельным направлениям – в Харьковской и Херсонской области – начала проводить освобождение территорий», – говорит Алексей Якубин корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он отмечает, что украинская власть пока очень осторожна с термином “контрнаступление”. По его мнению, это самое «перегретое» слово за прошедшую зиму и нынешнюю весну.

«Многие говорят о контрнаступлении и есть очень много ожиданий, что оно должно кардинально поменять ситуацию», – считает политолог.

Успехи украинской стороны, по его словам, можно также объяснить тщательной подготовкой ВСУ.

«Мы видим, что это происходит понемногу в ключевых точках, где была сосредоточена борьба. В том числе, и на Бахмутском направлении», – отмечает Алексей Якубин.

Наступление Украины в контексте внутренней повестки России

Политолог-международник Виктория Закревская отмечает, что нужно учитывать внутреннюю российскую политическую повестку, которая в связи с войной и санкциями уже создала негативный фон внутри России.

«Для них важно в военно-стратегической форме обнародовать информацию, которая позволяет воспринимать ситуацию отступления как тактическое преимущество на поле боя. Для России, которая нуждается в мобилизации, это очень сегодня важно. Она стоит перед задачей восполнить потери как вследствие текущих боев, так и в виду предстоящего украинского контрнаступления», – говорит Виктория Закревская корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Вместе с тем, она считает, что нельзя исключать желания российского военного командования попытаться заманить украинцев в тактическую ловушку.

«Территория, на которой ведутся боевые действия – это руины и степи. Там негде прятаться. Поэтому не исключено, что, подавая информацию об отступлении российских войск, российское командование надеется заманить украинцев в тактическую ловушку, увеличить наши потери», – отмечает Виктория Закревская.