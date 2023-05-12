Зафиксирована серия значительных землетрясений неподалеку от Сакраменто

Землетрясение магнитудой в 5.5 балла было зарегистрировано в четверг после обеда неподалеку от Сакраменто. Первый толчок был зарегистрирован в округе Плумас, на севере штата Калифорния. Афтершоки продолжались в пятницу, 12-го мая.

Согласно Геологической службе США, толчок силой 5.5 баллов по шкале Рихтера был зафиксирован в четверг в 4:19 дня в районе северокалифорнийского озера Алманор, которое находится на расстоянии 150 миль от Сакраменто.

За первым сильным толчком последовала серия афтершоков. Сообщается, что землетрясение также было ощутимо в г. Рино, штат Невада.

По словам пользователей соцсетей, жители столицы ощущали подземные толчки на протяжении 30 секунд. Власти штата предупреждают о возможном повторении остаточных колебаний после землетрясения.