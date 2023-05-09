Трамп виновен в сексуальном харассменте

Суд присяжных в Нью-Йорке признал бывшего президента Дональда Трампа виновным в сексуальном домогательстве над писательницей Э. Джин Кэрролл в универмаге на Манхэттене в 1990-х годах. Однако, как сообщается, бывший президент не несет ответственности за ее предполагаемое изнасилование.

Суд также признал Трампа виновным в клевете против Джин Кэрролл и приказал выплатить ей более 5 миллионов долларов в качестве компенсации за ущерб ее репутации.

В ходе судебного разбирательства присяжные обнаружили, что 79-летняя Кэрролл доказала вину Трампа в своем иске 2019 года, утверждая, что 45-й президент приставал к ней в примерочной на Манхэттене около 30 лет назад.

Трамп не присутствовал на суде, и настаивал на том, что не подвергал Кэрролл сексуальному насилию и якобы даже лично не был знаком с ней.

В ходе прений адвокат истицы процитировала выдержки из показаний Трампа и его печально известные комментарии к видео «Access Hollywood» 2005 года, в котором он сказал, что знаменитости могут хватать женские гениталии без спроса.

Трамп уже сообщил, что считает дело политически мотивированным и намерен обжаловать решение суда.

Ранее сообщалось об уголовном деле против Трампа о фальсификации его деловой документации.