Исторический снежный покров задерживает открытие кемпингов парков в Калифорнии

Администрация Департмента парков штата Калифорния выпустила уведомление для любителей активного отдыха, планирующих поездку в Сьерру. Согласно официальному сообщению, во многих государственных парках сохраняется 3-6 футов снега в кемпингах и местах дневного использования.

Хотя прогнозируемые температуры должны способствовать таянию снега, персонал парков по-прежнему не имел возможности заняться очисткой объектов для отдыха. В результате открытие кемпингов в государственном парке Emerald Bay, парке Ed Z’berg Sugar Pine Point, парке Grover Hot Springs, парке Plumas-Eureka и зоне отдыха Tahoe будет отложено до Дня памяти (Memorial Day). Открытие Мемориального государственного парка Доннера может быть отложено; сотрудники проведут повторную оценку в ближайшие недели.

Бронирование вышеуказанных кемпингов отменено. С полным списком закрытых парков можно ознакомиться по этой ссылке.