Ссылаясь на данные в слитых секретных документах ЦРУ, которые были признаны подлинными, Washington Post пишет, что за несколько дней до первой годовщины вторжения России в Украину – 24 февраля, официальные лица в Киеве планировали нападение на Москву.

Как сообщает издание, 37-летний генерал-майор Кирилл Буданов (“восходящая звезда украинской армии”), начальник управления военной разведки страны, поручил одному из своих офицеров “приготовиться к массированным ударам 24 февраля… всеми силами управления военной разведки страны”, согласно секретному отчету Агентству национальной безопасности США.

Вернувшись в Вашингтон, официальные лица тайно следили за планами украинцев, т.к. Белый дом опасался, что атаки внутри России могут спровоцировать агрессивную реакцию Кремля.

22 февраля этого года ЦРУ распространило новый секретный отчет: управления военной разведки страны Украины “согласилось по просьбе Вашингтона отложить удары” по Москве.

Однако различные взрывы и удары беспилотников продолжают происходить в России, за которые украинские официальные лица часто не берут на себя ответственность. Но Буданов предупредил, что они будут продолжаться, пишет The Washington Post. В частном порядке официальные лица США и Европы выражают свое восхищение молодым генералом, но его дерзость иногда заставляет их нервничать.

Издание отмечает, что “Буданов не стал комментировать эту статью. Официальные лица США не прокомментировали просочившиеся документы о юбилейных ударах по России”.