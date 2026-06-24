Такер Карлсон заявил, что больше не будет поддерживать Республиканскую партию

Известный американский консервативный телеведущий и политический комментатор Такер Карлсон заявил, что больше не намерен поддерживать Республиканскую партию США.

Во время одного из подкастов Карлсон сообщил, что не будет голосовать за республиканцев на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс. По его словам, нынешнее руководство партии ставит интересы иностранного государства выше интересов американских граждан.

«Я больше не могу поддерживать партию, которая ставит интересы другой страны выше интересов собственного народа», — заявил Карлсон, назвав такой курс «аморальным».

В своих комментариях он критиковал руководство Республиканской партии за поддержку Израиля и участие США в конфликтах на Ближнем Востоке. По словам Карлсона, он больше не может поддерживать партию, которая, как он считает, «ставит интересы иностранного государства выше интересов американских граждан».

Карлсон говорил об «иностранном государстве» без прямого упоминания названия страны, однако контекст его выступления был связан именно с политикой США в отношении Израиля и недавними событиями вокруг Ирана. Многие американские обозреватели и СМИ интерпретировали его слова именно так.

Руководство Республиканской партии подобную характеристику отвергает и заявляет, что поддержка Израиля отвечает национальным интересам США.

Заявление вызвало широкий резонанс среди консервативных избирателей и политических комментаторов. Многие аналитики отмечают, что Карлсон остается одной из самых влиятельных фигур среди правоконсервативной аудитории в США.

Пока неясно, означает ли это окончательный разрыв Карлсона с республиканцами или речь идет лишь о протесте против текущего курса партийного руководства.