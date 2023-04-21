19 сенаторов требуют ограничить помощь США Украине во избежание “прямого конфликта” с Россией

19 сенаторов и конгрессменов США – представители Республиканской партии, подписались под письмом президенту США Джо Байдену с призывом к дипломатической стратегии “для быстрого завершения войны”. “С каждым новым пакетом помощи и каждой новой поставкой оружия, которое предоставляется Украине, риск прямого конфликта с Россией растет”, – говорится в письме.

Сенаторы и конгрессмены требуют прекратить “неограниченную помощь Украине” со стороны США, употребляя термин “прокси-война”.

“Мы решительно выступаем против всех будущих пакетов помощи, если они не будут связаны с разработанной четкой дипломатической стратегией довести эту войну до скорейшего завершения”, – говорится в письме.

Учитывая месяцы, необходимые для поставки танков Abrams, подписанты делают вывод о ставке администрации Байдена на то, что конфликт будет длительным.

Авторы письма выразили обеспокоенность существующей реакцией Соединенных Штатов на войну в Украине. Они утверждают, что американская помощь украинским военным усилиям угрожает дальнейшей эскалацией и “не имеет столь необходимой стратегической ясности”, в частности, стратегии завершения войны.

Законодатели подчеркивают необходимость того, чтобы Соединенные Штаты сосредоточились на собственной военной готовности и экономической безопасности, а также заявляют об атрофировании собственной армии и вреде для налогоплательщиков от «финансирования зарубежной войны».

Авторы письма пишут о 113 миллиардах долларов военной, экономической и гуманитарной помощи Украине и называют США крупнейшим донором Украины, а также утверждают, что “взнос наших союзников по НАТО тускл по сравнению” [с объемами американской помощи, -ред].

“Запасы, на пополнение которых уходят годы, Украина исчерпывает за считанные недели. Украина использует больше артиллерийских снарядов в месяц, чем США могут произвести за шесть месяцев. Мы дали Украине больше Джавелинов, чем можно сделать за 4 года”, – пишут в письме.

Авторы также опасаются возможного противостояния в Индо-Тихоокеанском регионе в ближайшие годы, к которому армия США может оказаться крайне неготовой из-за того, сколько вооружения было отправлено в Украину.

Группа законодателей призывает президента США отдать предпочтение дипломатическим усилиям и выступать за окончание войны путем переговоров.

Среди подписавшихся письма – Майк Ли, Эли Крейн, Марджори Тейлор Грин, Джей Вэнс, Рэнд Пол, Мэри Миллер, Пол Хосар, Мэтт Гетц, Дэн Бишоп, Майк Коллинз и другие.