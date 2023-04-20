Как бесплатно посетить более чем 200 парков Калифорнии

State Parks предоставляет владельцам читательского билета (библиотечной карточки) бесплатный вход California State Library Parks Pass для дневного пользования в более чем 200 парков штата, управляемых State Parks.

California State Library Parks Pass действителен для въезда одного легкового автомобиля вместимостью до девяти человек или одного мотоцикла.

Свой State Library Parks Pass обладатели читательских билетов общественных калифорнийских библиотек могут получить в своей библиотеке.

Важно знать, что пропуск не будет выдаваться на местах в парках штата, управляемых федеральными или местными органами власти, а также частными агентствами или концессионерами.

Также, пропуск не действителен для платы за вход или экскурсию (например, в музеи), использования лодки, кемпинга, группового использования, специальных мероприятий, дополнительных сборов за транспортное средство, использования санитарной очистки или других дополнительных сборов.

Здесь вы можете посмотреть список парков, не принимающих пропуск.

Со всеми условиями и правилами использования State Library Parks Pass на русском языке можно ознакомиться здесь.