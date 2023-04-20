Пользователи iPhone смогут загружать приложения, размещенные за пределами официального App Store.

Сейчас, чтобы загружать приложения, размещенные за пределами официального App Store, устройства Apple необходимо “взломать”. В технических кругах говорят, что новая версия Apple iOS 17 (текущая версия iOS 16, была выпущена в сентябре) впервые позволит пользователям iPhone скачивать приложения не из App Store.

На данный момент ситуация обстоит так: все приложения для iPhone должны поставляться из App Store. Apple автоматически берет комиссию в размере 30% с разработчиков приложений за все платежи по подписке. Тим Кук, генеральный директор Apple заявил, что процесс проверки Apple имеет решающее значение для защиты пользователей от злоумышленников.

Как пишут СМИ, разрешая загрузку сторонних приложений, Apple стремится соответствовать новым европейским правилам. В Европе был подписан закон о цифровых рынках, который вступает в силу 2 мая. Закон распространяется на технологические компании с рыночной стоимостью не менее 75 миллиардов евро (80 миллиардов долларов) и которые имеют минимум 45 миллионов пользователей в месяц в Европейском союзе.