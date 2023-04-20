Суперцветение полевых цветов в Калифорнии видно из космоса

Зимние шторма, принесшие в Калифорнию множество обильных осадков в виде дождей, приведших к наводнениям на равнинах, и снегопадам в горах, не могли не повлиять на суперцветение полевых цветов – обилие воды спровоцировало цветение на обычно засушливых открытых пространствах.

Цветение оказалось настолько сильным, что его даже видно из космоса.

На снимках, которые опубликовала Earth Observatory NASA показана цветущая пустыня в Carrizo Plain National Monument 6 апреля 2023 года, которая выглядит значительно зеленее и красочнее по сравнению со снимком 2022 года.

Подобные суперцветения время от времени появляются в южной Калифорнии, а самые яркие и заметные всегда случаются после зим с обильными осадками.