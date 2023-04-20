Администрация Байдена резко пересаживает американцев в электромобили

В США обсуждают обнародованное на этой неделе предложение Агентства по охране окружающей среды, направленное на резкое сокращение выбросов для легковых и грузовых автомобилей до 2032 года. Предлагаемы стандарты позволят сократить выбросы СО2 более чем на 9 миллиардов тонн до 2055 года – это вдвое превышает общий объем выбросов СО2 в США за прошлый год. Помогут ли предложения администрации Байдена пересадить американцев на электромобили и почему эта эти идеи не всем по душе – об этом в нашем репортаже.



Уже через 10 лет американские дороги заполонят электрические машины. Так, во всяком случае, будет в Нью-Йорке и других городах США, если примут план администрации Байдена, предполагающий резкое сокращение выбросов от новых автомобилей.



«Это автомеханика, а не ракетостроение. У всех автомобильных компаний есть технологии, позволяющие сократить выбросы от бензиновых автомобилей, а также производить достаточно электромобилей», – говорит Дэн Беккер, директор «Кампании за сохранение климата».



Стандарты, предложенные Агентством по охране окружающей среды США, направлены на то, чтобы сделать все автомобили, включая большегрузные и газовые, более чистыми и эффективными. В перспективе это должно сократить выбросы CO2 и уменьшить зависимость от импортируемой нефти, а на практике будет означать обновление автопарка – два из каждых трех новых автомобилей к 2032 году будут электрическими.



Дэн Беккер, директор «Кампании за сохранение климата», в интервью Русской Службе Голоса Америки рассказал, что в дополнение к преимуществам для окружающей среды, более жесткие правила сэкономят потребителям свыше триллиона долларов на заправке и снизят американскую зависимость от нефти стран, как он называет, с проблемными режимами.



«Мы долгое время зависели от нефти, которая находится территории других стран. Нам нужно покончить с этой зависимостью», – говорит Дэн Беккер.



Новые стандарты для транспортных средств – часть общеизвестной климатической политики президента Байдена, только теперь размах еще амбициознее – к 2030 году долю продаж электромобилей планируется увеличить до 50%. В этой связи Белый дом объявил о первом пакете государственных и частных обязательств по поддержке беспрецедентного перехода Америки на электромобили.



Новые цели вызвали негативную реакцию Американского института нефти – некоммерческой организации, которая разрабатывает спецификации для нефтегазовой отрасли США. В опубликованном заявлении Майка Соммерса,

президента и главного исполнительного директора Американского института нефти (API), сказано: «Это глубоко ошибочное предложение — серьезный шаг к запрету автомобилей, на которые полагаются американцы. Предлагаемая политика нанесет ущерб потребителям из-за более высоких затрат и большей зависимости от нестабильных зарубежных цепочек поставок».



Вслед за Институтом нефти новые стандарты раскритиковал сенатор Тед Круз – высокопоставленный представитель Комитета Сената США по торговле, науке и транспорту. На странице сенатора в Твиттере появилась такая ремарка:



«Предложенные Агентством правила фактически потребуют, чтобы две трети продаваемых автомобилей были электрическими. Это приведет к повышению цен, дополнительной нагрузке на энергосистему и большей зависимости от Китая в отношении импорта».



Дэн Беккер, напротив, считает, что новые стандарты по выбросам в атмосферу вредных компонентов, как раз подтолкнут американских автопроизводителей конкурировать с китайскими, которые активно теснят США на рынке: «Китайские производители просто мечтают, чтобы американцы не делали электромобили, потому что хотят сами продавать их американцам и получать прибыль, сохраняя рабочие места в Китае».



О том, что думают о новой политике представители американского автопрома, можно судить по электрическим концепт-карам, которых становится все больше. Том Кунискис, генеральный директор бренда Dodge, заявил: «Лошади и повозки исчезли, потому что автомобили были лучше. Переход на электричество не произойдет лишь за счет государственных субсидий. Альтернатива должна быть более привлекательной, чем то, что есть сегодня».

В Нью-Йорке на подобные перспективы смотрят по-разному.

«Я смотрел автомобили с электроприводом, но они стоят почти на 20 тысяч долларов дороже, чем машина, которую я взял, – говорит житель Манхеттена Итан, – так что просто не по карману сейчас. Это первое – второе поколение машин. Думаю, что предстоит еще много работы, прежде чем они станут доступными».

«Меня больше всего беспокоит, что делают с этими батареями потом? – задумывается Кэтти, у которой в семье две гибридные машины, — это будет безумие. У нас две электрических машины. Мне нравится, что мы не тратим деньги на бензин. Это здорово. Но думает ли кто-то про аккумуляторы в долгосрочной перспективе?»

«У меня нет машины, – улыбается молодой парень, представившийся как Луше, – продал перед переездом в Нью-Йорк два с половиной года назад. Я верю, что электромобили выгодней для общества и в принципе являются будущим транспорта. Так что, если бы я собирался опять покупать новую машину, я бы выбрал электромобиль».

В Нью-Йорке – крупнейшем мегаполисе США – снижению вредных выхлопов и улучшению качества воздуха должно способствовать и введение специальных тарифов на въезд в центр Манхеттена. Правда, когда это произойдет, неизвестно – программу, которая помогла бы нью-йоркцам дышать глубже, в очередной раз отложили.

Нина Вишнева, VOA