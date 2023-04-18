16-летний подросток умер из-за осложнений, вызванных курением электронных сигарет  

В минувшую субботу в Израиле умер подросток, 16-летний Мидан Мордехай Келлер, из-за осложнений, вызванных курением электронных сигарет. За 10 дней до смерти произошел коллапс легких, все это время юноша находился в детском медицинском центре Шнайдер в Петах-Тикве.

Была обнаружена связь между курением электронных сигарет и сердечными приступами, инсультами и высоким кровяным давлением. В связи с этим медики еще раз заявили о вреде электронных сигарет, которые позиционируются как более здоровая альтернатива обычным сигаретам.

Несколько медицинских организаций Израиля, а также медицинские работники страны направили письмо министру финансов Израиля с протестом и осуждением его намерения не повышать налог на электронные сигареты.

В письме медицинские специалисты подчеркнули, что “снижение вреда” является маркетинговым приемом табачной промышленности, и что табачные компании направляют свои маркетинговые усилия на молодежь – многие точки продажи электронных сигарет находятся недалеко от школ.

В своем обращении организации утверждают, что курение электронных сигарет уже стало в Израиле эпидемией, особенно среди подростков и молодежи. Организации указали на серьезный вред здоровью, который наносят электронные сигареты: “Исследования и знания, накопленные за последние годы, показывают, что большинство электронных сигарет содержат никотин, который, помимо того, что вызывает привыкание, может нанести вред развитию мозга, особенно среди подростков и молодых людей”.

Электронные сигареты в США

Согласно CDC, электронные сигареты являются наиболее часто используемым табачным изделием среди молодежи. В 2022 году 2,55 миллиона учащихся средних и старших классов США использовали электронные сигареты за последние 30 дней, в том числе 3,3% (380 000) учащихся средних школ и 14,1% (2,14 миллиона) учащихся старших классов.

Потребление электронных сигарет подростками увеличилось на 1800% за последний год. И это несмотря на то, что, по состоянию на 31 декабря 2022 года все 50 штатов, округ Колумбия, Гуам, Северные Марианские острова, Палау, Пуэрто-Рико и Виргинские острова США приняли закон, запрещающий продажу электронных сигарет несовершеннолетним.