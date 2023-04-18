Пользователи Facebook могут получить деньги от Meta

Если вы пользовались Facebook между маем 2007 года и декабрем 2022 года, то вы, скорее всего, можете рассчитывать на выплаты от компании, но предварительно необходимо подать заявку.

Meta согласилась выплатить 725 миллионов долларов для урегулирования давнего судебного процесса о конфиденциальности личных данных в Facebook.

Федеральная торговая комиссия, FTC, наложила на компанию рекордный штраф в размере 5 миллиардов долларов за нарушение конфиденциальности.

В коллективном иске, начавшимся после скандала с Cambridge Analytica в 2018 году, но позже к нему добавился список других предполагаемых операций с данными Facebook, утверждается, что платформа нарушила закон, предоставив третьим лицам доступ к личному контенту и информации пользователей без разрешения пользователей.

Конечно же, Facebook не признал нарушений и согласился на мировое соглашение, также заявил, что изменил правила конфиденциальности пользователей.

Здесь вы можете подать свою заявку на выплату до августа, будьте готовы предоставить личную информацию для выплаты.

Размер выплат зависит от того, сколько людей подают заявки и как долго заявитель имеет учетную запись на платформе. Мировое соглашение будет распределять «баллы» заявителям за каждый месяц, в течение которого у них был аккаунт в соцсети в период с 24 мая 2007 года по 22 декабря 2022 года, а затем разделять деньги. По оценкам адвокатов, от 250 до 280 миллионов взрослых американцев могут рассчитывать на выплаты.