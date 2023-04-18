Apple предлагает высокодоходный сберегательный счет Apple Card с годовой процентной ставкой 4,15%.

Начиная с понедельника, пользователи Apple Card могут увеличить свои DailyCash вознаграждения с помощью сберегательного счета Goldman Sachs, который предлагает высокодоходную годовую процентную ставку в размере 4,15%.

“Ставка, которая более чем в 10 раз превышает средний показатель по стране,”- говорится в объявлении компании. Также утверждается, что комиссии нет, как и нет требований к минимальному депозиту и к минимальному балансу. Пользователи могут легко настроить и управлять своим сберегательным счетом прямо из Apple Card в Wallet.

Место назначения DailyCash также можно изменить в любое время, и ограничений на то, сколько могут заработать пользователи Daily Cash, нет. Также, чтобы еще больше увеличить свои сбережения, пользователи могут вносить дополнительные средства на свой сберегательный счет через банковский счет или со своего баланса Apple Cash.

Также Apple утверждает, что пользователи также могут снимать средства в любое время через панель «Сбережения», переводя их на связанный банковский счет или на свою карту Apple Cash без комиссии.

Слишком хорошо, чтобы быть правдой? – Компания предупреждает, что годовая процентная доходность, которая сейчас составляет 4,15% может измениться в любое время, подробнее о новом предложении Apple смотрите здесь.