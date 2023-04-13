В честь 40-летия Sam’s Club делает щедрые подарки своим клиентам

В честь 40-летия крупная сеть центров оптовой торговли клубного типа Sam’s Club делает щедрые подарки своим клиентам.

В этом месяце Sam’s Club, американская сеть розничных складских клубов с членством, принадлежащая и управляемая Walmart Inc., отмечает свое 40-летие, в связи чем предлагает покупателям активировать членство, которое включает внутриклубные мероприятия, эксклюзивный подарки в кафе, экономию более $100 и вознаграждения для участников, а также предложение для новых участников приобрести членство за $10.

Sam’s Club зафиксировал исторический рост продаж и членства за последние три года – в феврале клуб объявил о рекордном количестве членов и росте продаж. Sam’s Club также объявил о планах открыть 30 новых клубов.

Свое 40-летие Sam’s Club будет праздновать в течение всего года с сюрпризами и специальными предложениями для участников.

Среди прочих “плюшек”, Sam’s Club предлагает бесплатное сладкое угощение и напиток из аппарата (пока они есть в наличии), фруктовое мороженое, сувениры и многое другое. Однако, проводимые акции и подарки имеют ограничения, ознакомьтесь с подробностями здесь прежде, чем отправитесь в “клуб”.