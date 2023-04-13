PepsiCo будет перевозить свою продукцию на грузовиках Tesla

Завод PepsiCo в Сакраменто стал одним из первых крупных городов в США, в котором электрические грузовики интегрированы в производственную деятельность – в минувший вторник завод представил автопарк из 18 грузовиков Tesla. Один электрический грузовик может проехать 400 миль, предварительно потратив один час на зарядку батареи.

Компания заявила, что партнерство с Tesla стало возможным благодаря гранту, предоставленному Столичным округом управления качеством воздуха Сакраменто. Считается, что грузовики могут сократить выбросы парниковых газов на 302 легковых автомобиля в год.

“К 2040 году мы стремимся обезуглерожить почти 40% нашего автопарка,” – сказал главный директор PepsiCo по устойчивому развитию Тодд Скверек.