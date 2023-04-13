Российские войска сбросили авиабомбу на одну из школ в Бериславском районе. Два человека погибли во время обстрелов Харьковской области. Украинский «Энергоатом» сообщил о взорвавшейся российской мине возле Запорожской АЭС.

Видеорепортаж – VOA