Мнение: США и НАТО являются главными движущими силами войны в Украине

Которую неделю все мировые СМИ и политики обсуждают распространение в интернете десятков секретных документов Пентагона и спецслужб США, касающихся участия США в войне на Украине. В минувшие выходные, после проверки, официальные лица США подтвердили достоверность документов.

Также сейчас американским чиновникам приходиться тратить много усилий, чтобы “успокоить разочарованный и сбитым толку союзников от Европы до Ближнего Востока и Киева”, сообщает Politico.

Члены разведывательного альянса США, Канады, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии запросили брифинги у служб разведки и ФБР, но пока не получили содержательного ответа. Официальные лица в Лондоне, Брюсселе, Берлине, Дубае и Киеве задали американским властям вопросы о том, как информация попала в интернет, кто несет за это ответственность, что США делают для удаления информации из открытого доступа и ограничения распространения разведданных в будущем.

Утечка также указывает на то, что американская разведка ведет прослушку своих союзников, пишет Wall Street Journal.

Из просочившихся документов очевидно, что США и НАТО являются главными движущими силами войны в Украине, а украинские военные выступают в качестве наемников-марионеток, – пишет журналист WSWS Андре Дэймон, который, изучив документы, пришел к выводу, что все повествование США о войне – ложь. Ниже приводим его аргументы и выводы.

Журналист напомнил, что в мае 2022 года пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что НАТО не участвует в войне в Украине.

Основные разоблачения, которые следуют из документов:

• В настоящее время на территории Украины дислоцировано 97 военнослужащих сил специальных операций НАТО.

• Всего на территории Украины размещено 100 американских сотрудников, в том числе 71 американский военнослужащий.

• Военные США считают подготовку украинских вооруженных сил, развертывание войск НАТО в Европе и развертывание войск США внутри Украины взаимодействующими.

• США составили подробные карты планируемой наступательной операции, направленной на отсечение Крыма от оккупированной Россией территории Украины, с «благоприятными» условиями для начала наступления в середине мая.

• США и их союзники по НАТО обучают, финансируют и вооружают три четверти сил, которые будут брошены в бой в рамках этого наступления. В одном из документов говорится, что «для весеннего контрнаступления могут быть сформированы 12 боеспособных [бригад]: 3 на международном уровне Украиной и 9 обучены и оснащены США, союзниками и партнерами».

Также документы указывают на несоответствие между публичным и внутренним данными США уровня потерь России: в СМИ фигурировала цифра 200 тысяч погибших, во внутренние документах – от 35 000 до 43 000 российских солдат.

The New York Times подчеркнула, что документы показывают, «насколько глубоко Соединенные Штаты внедрились в российские службы безопасности и разведки, позволяя Вашингтону предупреждать Украину о планируемых ударах и получать представление о силе военной машины Москвы».

Журналист Андре Дэймон утверждает, что “в сообщениях СМИ преуменьшается самый взрывоопасный компонент документов: тот факт, что войска США и НАТО находятся на территории Украины и что США возглавляют и координируют запланированное украинское наступление… Все СМИ США занимаются систематической самоцензурой. Они отказались публиковать документы или даже выдержки из них, несмотря на то, что они демонстрируют массовую ложь и преступность со стороны администрации Байдена в ведении незаконной и необъявленной войны”.

Журналист пишет, что “мир был поставлен на грань ядерной войны на основе сплошных выдумок правительства и средств массовой информации”.

По его мнению, просочившиеся в интернет документы показывают, что “война США против России была начата полностью за спиной общественности. Очевидный вывод состоит в том, что если США решат, что необходимо направить войска НАТО непосредственно в Украину, они сделают это, используя те же методы, которые применялись до сих пор: систематическая кампания лжи и манипуляций в СМИ”.