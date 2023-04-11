Бесплатная ярмарка для нуждающихся от фермеров Калифорнии

Раз в месяц в Лос-Анджелесе проходит фермерская ярмарка, на которой нуждающимся бесплатно раздают овощи и фрукты с калифорнийских грядок

Свежие овощи и фрукты прямо с калифорнийских ферм Кики и Ари Диксон вместе с волонтерами раскладывали по прилавкам все утро, чтобы успеть к открытию. Эта фермерская ярмарка необычная: тут все можно брать бесплатно. Мама и дочь, Кики и Ари, несколько лет назад создали фонд, назвав его «Наша история». Вначале они помогали тем, кто живет на улицах.



«Сперва мы оказывали помощь бездомным. Но, чем больше мы вникали в эту тему, тем больше понимали, что среди нуждающихся, на самом деле, очень много самых разных людей. Есть много программ для бездомных, малоимущих, но их нет для тех, кто оказался в трудной ситуации внезапно. У каждого есть своя история, каждый может оказаться в трудной ситуации», — рассказывает Ари Диксон, основатель проекта «Our story is».



Более трехсот человек, оказавшихся в затруднительной ситуации в Лос-Анджелесе, оставили на сайте фонда заявки с просьбой помочь им с едой, все они в течение дня спешат на ярмарку за бесплатными продуктами.

«Пока мы готовились к ярмарке, мы познакомились со огромным количеством людей. Кто-то говорил, что потерял накануне работу, а на социальные программы он пока не квалифицируется. Мы слышали историю про жену, у которой трагически погиб муж, а она осталась с двумя малышами. Они жили счастливой жизнью, но однажды лишились всего. Она была в растерянности: куда идти, что делать? Эта ярмарка для нее сейчас — спасение», — рассказывает Кики Диксон.

Людям с такими историями и помогают Кики и Ари Диксон. Все, что есть на ярмарке, пожертвовали фермеры, буквально со своих грядок. Популярные в Калифорнии базары, на которых обычно продаются овощи и фрукты, из-за дороговизны позволить себе может далеко не каждый житель штата.

«Некоторые люди стесняются брать помощь, и я решила, что нужно придумать что-то такое, чтобы они так себя не чувствовали, что-то легкое. Вот фермерский рынок, просто он бесплатный, с высоким качеством продуктов, потому что обычно продовольственная помощь людям — это баночная еда, что-то не всегда полезно для здоровья», – говорит Ари, придумавшая формат благотворительной акции.

Посетители ярмарки такой возможности очень рады.

«Эти продукты нам здорово помогут, тут все свежее, здоровая еда. Я бы очень хотела питаться полезной пищей, эта ярмарка для меня и моих детей – шанс получить это», — рассказывает Анджела, которая пришла на ярмарку с сыном.

«То что все это бесплатно, это замечательно. Деньги, которые ты потратил бы на еду, ты можешь потратить на что-то другое», — рассказывает Кайла, еще одна посетительница благотворительной ярмарки.

Сюда приходят семьями, с друзьями. Также здесь можно отведать мороженое, тоже бесплатно. Развлекает посетителей диджей. Словом, от обычных ярмарок эта мало чем отличается. Такие ярмарки Кики и Ари Диксон планируют устраивать в Лос-Анджелесе раз в месяц, чтобы люди, которые оказались в трудной ситуации, хотя бы в этот день не думали о том, где раздобыть еду и накормить семью.

Ангелина Багдасарян, VOA