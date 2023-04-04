Весеннее наступление ВСУ начнется «в ближайшие недели»

По словам посла Джулианны Смит, США и союзники по НАТО оставляют на усмотрение Украины не только график, но и тактику возможного наступления, пишет Русская служба «Голоса Америки».

США и их союзники по НАТО ожидают, что ВСУ начнут в ближайшие недели весеннее наступление против сил российских сил. Об этом заявила на пресс-брифинге в понедельник Джулианна Смит, постоянный представитель США при НАТО.

Отвечая на вопросы журналистов в преддверии вступления Финляндии в состав НАТО, которое официально состоится в Брюсселе во вторник, 4 апреля, Джулианна Смит прокомментировала ситуацию в Украине. По ее словам, российские военные очевидно пытаются начать наступление на востоке страны, несмотря на то что «они до сих пор не смогли одержать каких-либо крупных побед на поле боя».

«Мы ожидаем, что украинцы… начнут свое собственное весеннее наступление в ближайшие недели. Мы… оставляем на усмотрение украинцев… не только график весеннего наступления, но и конкретную тактику», — заявила Смит.

Отвечая на вопрос — дает ли НАТО дает Киеву рекомендации в отношении ухода из Бахмута, американский дипломат подчеркнула, что альянс, в целом, «не дает никаких советов украинскому военному командованию».

«Отдельные союзники оказывают помощь в обеспечении безопасности, а некоторые из них дают советы и рекомендации, если украинцы обращаются за ними, в рамках собственного подхода и всеобъемлющей стратегии», — объяснила Смит. Она подчеркнула, что Вашингтон старается оставить решение по поводу удержания Бахмута «в руках украинского военного командования, чтобы они сами определяли, где и как им вступать в бой с российскими войсками».

«Это их борьба. Это они защищают свою территорию. Мы помогаем им защитить свою территорию», — добавила Смит, имея в виду ВСУ.

Смит напомнила, что официальная церемония поднятия финского флага в штаб-квартире НАТО состоится 4 апреля, в День НАТО. Во вторник участники Североатлантического альянса отметят 74-ю годовщину со дня основания НАТО.

«Очевидно, что… Владимир Путин предполагал, что Североатлантический альянс расколется или распадется, и … не сможет продолжать поддержку украинского народа, — отметила Смит. — На самом деле произошло прямо противоположное. НАТО сильнее и сплоченнее, чем когда-либо, и завтра мы будем чествовать 31-го члена альянса».

Кроме того, во вторник в Брюсселе пройдет встреча министров иностранных дел стран НАТО, в которой впервые примет участие глава МИД Финляндии. Встреча будет состоять из нескольких сессий, включая заседание Комиссии Украина – НАТО, с участием главы МИДа Украины Дмитрия Кулебы. По словам Смит, участники заседания подтвердят обязательство НАТО «поддерживать Украину столько, сколько потребуется».

В рамках еще одной сессии состоится встреча с партнерами НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе, в которой примут участие министры иностранных дел Австралии, Новой Зеландии, Японии и Республики Корея.