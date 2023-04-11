Дания обещает передать Украине артиллерийские установки Caesar в течение месяца

Исполняющий обязанности министра обороны страны посетил Одесу, сообщает Служба новостей «Голоса Америки».

Дания передаст Украине 19 самоходных артиллерийских установок Caesar в течение месяца.

Об этом сообщило Датское радио со ссылкой на исполняющего обязанности министра обороны страны Троелса Лунда Поульсена.

Заявление о передаче артиллерийских установок он сделал во время визита 10 апреля в Одесу, где Поульсен встретился с главой Министерства обороны Украины Алексеем Резниковым.

Правительство Дании впервые сообщили о решении передать Киеву 19 установок Caesar, заказанных у Франции, еще в январе.