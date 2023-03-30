Дональду Трампу предъявлено уголовное обвинение

Уголовное обвинение в отношении бывшего президента выдвинуто впервые в истории США, пишет VOA.

Большое жюри Манхэттена предъявило бывшему президенту Дональду Трампу обвинение после расследования дела о деньгах за молчание, выплаченных порнозвезде Сторми Дэниэлс, сообщили несколько источников в правоохранительных органах.

Обвинения, выдвинутые в результате расследования, проведенного окружным прокурором Манхэттена, демократом Элвином Брэггом, могут изменить ход президентской гонки 2024 года. Ранее Трамп заявлял, что продолжит кампанию за выдвижение его кандидатуры от Республиканской партии, если ему будет предъявлено обвинение в совершении преступления.

Конкретные обвинения пока неизвестны, и обвинительный акт, скорее всего, будет обнародован в ближайшие дни, сообщила газета New York Times. Дональду Трампу придется отправиться в Нью-Йорк для снятия отпечатков пальцев и проведения других процедур.

76-летний Трамп добивался переизбрания в 2020 году, но потерпел поражение от демократа Джо Байдена. Трамп ложно заявил, что проиграл Байдену из-за крупномасштабных фальсификаций, и назвал расследование, которое привело к предъявлению ему обвинения, «политической охотой на ведьм». В прошлом году офис Брэгга выиграл уголовное дело в отношении компании Trump Organization, принадлежащей Трампу.

Большое жюри, созванное Брэггом в январе, начало заслушивать доказательства роли Трампа в выплате Дэниэлс за несколько дней до президентских выборов 2016 года, на которых он в итоге победил. Дэниелс, (настоящее имя – Стефани Клиффорд), заявила, что получила деньги в обмен на молчание о сексуальном контакте, который у нее был с Трампом в 2006 году.

Тогдашний адвокат бывшего президента Майкл Коэн заявил, что Трамп направил выплаты за молчание Дэниелс и еще одной женщине, бывшей модели Карен Макдугал, которая также заявила о сексуальном контакте с экс-президентом. Трамп отрицает, что у него были романы с обеими женщинами.

Федеральная прокуратура расследовала дело Дэниелс в 2018 году, в результате чего Коэн был приговорен к тюремному заключению, но Трампу не было предъявлено никаких обвинений.

Ни один бывший или действующий президент США никогда в истории не привлекался к уголовной ответственности. Трампу также предстоит два уголовных расследования со стороны специального прокурора, назначенного генеральным прокурором Мерриком Гарландом, и одно расследование со стороны прокурора в Джорджии.