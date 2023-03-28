Налоговая Калифорнии, вслед за IRS, продлила сроки сдачи налоговых деклараций для большинства калифорнийцев.

Как известно, ранее The California Franchise Tax Board дал отсрочку по подаче налоговых деклараций до 15 мая; после продления даты по федеральным налогам до 16 октября со стороны IRS, калифорнийская налоговая больше не объявляла о новых сроках.

Теперь дата подачи налоговых деклараций и уплаты налогов продлена и со стороны Налоговой Золотого штата, но изменения относятся только к жителям пострадавших от зимних штормов округов и не распространяется на резидентов и бизнесы, расположенные в округах Лассен, Модок и Шаста.



Как объявил губернатор Ньюсом, физические и юридические лица Калифорнии, пострадавшие от зимних штормов 2022–2023 годов, имеют право на продление подачи и уплаты налогов до 16 октября 2023 года:- Физические лица, чьи налоговые декларации и платежи должны быть поданы до 18 апреля 2023 года.- Квартальные расчетные налоговые платежи, подлежащие уплате 17 января 2023 г., 15 марта 2023 г., 18 апреля 2023 г., 15 июня 2023 г. и 15 сентября 2023 г.

– Субъекты хозяйствования, налоговые декларации которых обычно должны быть поданы 15 марта и 18 апреля.- Выборочные налоговые платежи для транзитных организаций (PTE) со сроком погашения 15 марта 2023 г. и 15 июня 2023 г.

Налогоплательщики также имеют право требовать вычета убытков от стихийных бедствий в своей налоговой декларации.

Жители и бизнесы округов Лассен, Модок и Шаста должны подать декларации и оплатить налоги в установленные сроки:

– Физические лица, чьи налоговые декларации и платежи должны быть поданы до 18 апреля 2023 года.

– Квартальные расчетные налоговые платежи, подлежащие уплате 17 января 2023 г., 15 марта 2023 г., 18 апреля 2023 г., 15 июня 2023 г. и 15 сентября 2023 г.

– Субъекты хозяйствования, налоговые декларации которых обычно должны быть поданы 15 марта и 18 апреля.

– Выборочные налоговые платежи PTE, подлежащие уплате 15 марта 2023 г. и 15 июня 2023 г.