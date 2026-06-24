В округе Фресно спасатели вызволили мужчину, который упал в резервуар туалета на территории кемпинга Camp Edison у озера Шейвер в Северной Калифорнии.

Инцидент произошел днем 20 июня. По данным офиса шерифа округа Фресно, мужчина уронил свои солнцезащитные очки в отверстие туалета и попытался их достать. В результате он сорвался и упал на несколько метров в накопительный резервуар, содержащий отходы и химические вещества.

На место прибыли сотрудники шерифа и пожарные Cal Fire. Поскольку пострадавший говорил только по-испански, для общения с ним привлекли переводчика.

Мужчина провел в резервуаре около 15 минут, после чего спасателям удалось поднять его на поверхность. Из-за контакта с мочой, фекальными отходами и химикатами он прошел процедуру дезактивации. К счастью, серьезных травм он не получил и смог самостоятельно покинуть место происшествия.

В офисе шерифа напомнили, что никогда не следует пытаться доставать предметы из резервуаров туалетов такого типа. Специалисты рекомендуют считать упавшие внутрь вещи безвозвратно потерянными, поскольку подобные попытки могут привести к тяжелым травмам или даже гибели человека.

Спасатели также советуют заранее убирать ценные вещи — телефоны, кошельки, украшения и очки — прежде чем пользоваться подобными туалетами в кемпингах и зонах отдыха.