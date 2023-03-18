Суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина

Президент США Джо Байден назвал решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест президента РФ Владимира Путина оправданным шагом. По словам Байдена, Путин совершил военные преступления.

Аналогичную позицию заняли многие другие международные организации и государства. Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что решение МУС – только пролог к тому, чтобы в будущем призвать Россию к ответственности за военные преступления в Украине.

Также выразил удовлетворение судебным решением президент Украины Владимир Зеленский и члены его команды.

Между тем Россия и США не признают компетенцию МУС. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби накануне в эксклюзивном интервью «Голосу Америки» сказал, что президент Байден, независимо от этого, ранее четко давал понять: США намерены сделать все для привлечения России к ответственности за злодеяния и преступления против человечности, совершаемые армией Путина в Украине.

В Москве не скрывают своего раздражения решением МУС и делают акцент на «юридической ничтожности» происходящего.

Этого давно ждала вся мировая общественность, заметил в интервью Русской службе «Голоса Америки» правозащитник Лев Пономарев по поводу выдачи ордера на арест Путина. По его мнению, варварская агрессия России против Украины не могла остаться без последствий.

«Вообще, когда подобные конфликты разгорались где-нибудь в африканских странах, МУС порою реагировал довольно быстро, – добавил он. – В случае с Украиной процесс несколько затянулся несмотря на Бучу, Ирпень и другие чудовищные военные преступления, совершенные войсками под командованием Путина. Но то, что этот шаг сделан, действительно важно. Он еще сильнее дискредитирует международную репутацию России. Москве с таким клеймом теперь трудно будет выступать в защиту или поддержку чего бы то ни было».

Помимо прочего, решение МУС ведет к прямому ограничению на поездки российского президента в целый ряд стран, также указал Лев Пономарев. На его взгляд, это абсолютно справедливо.

«Однако здесь возникают новые вопросы в свете того, что Россия вскоре предстоит председательствовать в Совете безопасности ООН. Это вызывающий факт, вступающий в реальное противоречие с действительностью. По-моему, необходимо ставить вопрос об исключении России из столь важного органа, а не предоставлять ей такую трибуну», – резюмировал правозащитник.

Россия станет председателем СБ ООН с 1 апреля нынешнего года. Подобный мандат выдается на год.

Это очень серьезный шаг, который сулит путинскому режиму самые разноплановые негативные последствия – так оценил решение МУС российский оппозиционный политик Леонид Гозман. С его точки зрения, здесь далеко не все сводится к реальному исполнению постановления суда.

«Например, к экстрадиции Путина в Гаагу, – уточнил он в комментарии «Голосу Америки». – Последнее пока кажется маловероятным. Однако процесс разрыва Москвы с Европой стал на этом фоне практически необратимым. Если раньше в принципе можно было о чем-то договориться по отдельности, допустим, с канцлером Германии или президентом Франции, то теперь такая возможность практически исключается, поскольку появилась еще одна инстанция, с которой договориться нельзя. МУС не будет отзывать своё решение».

Это означает, что Путин до конца своих дней может остаться невыездным и с клеймом военного преступника на лбу, констатировал Леонид Гозман: «Для Москвы это означает резкое усиление международной изоляции, а внутри России скорее всего приведет к ужесточению репрессий – для окончательного искоренения “пятой колонны”. В Кремле всегда свою злобу на Запад вымещают на согражданах».

Что касается пропагандистской риторики Москвы, то она останется неизменной, прогнозирует политик. «Российским властям просто ничего не остается кроме как и дальше клеймить позором Запад во главе с США, говорить, что американцы подчинили себе все международные организации, включая МУС, превратили их в своих марионеток… Это уже от безысходности. Кремль и исполнители его воли находятся не в диалоге с миром, а в монологе с собою. И им глубоко все равно, что о них думают другие», – заключил Леонид Гозман.

Решение МУС имеет большое политическое значение, согласен блогер, юрист Марк Фейгин. По его словам, лишение международного иммунитета глав государств – событие экстраординарное.

«Тем более, когда это касается такой большой страны, постоянного члена Совбеза ООН, ядерной державы, – рассуждает собеседник «Голоса Америки». – МУС показал, как диктаторов можно лишать зонтика безопасности. Это важный прецедент. Нарушен порочный подход, заключавшийся в том, что чем больше страна, тем более безнаказанными были ее правители».

Это решение важно еще и тем, что принято в момент войны, а не когда-нибудь потом, годы спустя, утверждает Марк Фейгин. «Разговоры об изоляции России шли давно, напомнил он. В Москве на это возражали: мол, такую страну, как наша, невозможно изолировать. И вот вам, пожалуйста, юридический факт. Запрет на въезд Путина напрямую касается как минимум 123 стран, которые входят в юрисдикцию МУС. На минутку, в их число входят все до единой страны Европы. Трудно себе представить и то, как другие страны и мировые лидеры будут взаимодействовать с Путиным и его полпредами. К человеку, который разыскивается по международному ордеру, отношение вполне определенное», – подытожил он.

Кстати, Римский статут Международного уголовного суда признан также Таджикистаном, одним из ближайших союзников Москвы.

Виктор Владимиров, VOA