Трамп ожидает своего ареста во вторник 

Так написал в субботу бывший президент в своей соцсети Truth Social, сославшись на «незаконные утечки» из офиса окружного прокурора Манхэттена. При этом, впрочем ожидаемо, он называл себя “бесспорно ведущим кандидатом от Республиканской партии” на предстоящих выборах.

С каким именно обвинением может быть связано возможное задержание, Трамп не уточнил, но призвал своих сторонников к протестам.

Известно, что ранее он должен был дать показания по делу о “выплатах за молчание”, по которому в 2018 году Майкл Коэн, бывший адвокат бывшего президента США, получил три года тюрьмы. На суде Коэн признал, что платил за молчание женщинам, которые хотели рассказать о своих интимных связях с Трампом.

Как сообщает CNN, Трампу может грозить предъявление обвинения по этому делу, но, скорее всего, его отпустят под подписку о невыезде.