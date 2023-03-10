Поддержка Украины останется приоритетом для Госдепартамента и USAID в 2024 году

Представители Государственного департамента и Агентства по международному развитию США рассказали о бюджетных приоритетах на 2024 финансовый год, пишет VOA.

Поддержка Украины и борьба с российским вторжением в соседнюю страну, наряду с противодействием китайскому влиянию, станет приоритетом в работе Государственного департамента и Агентства по международному развитию США (USAID) в 2024 бюджетном году, сообщили в четверг руководители обоих ведомств, комментируя бюджетную заявку на следующий год, которая была представлена сегодня администрацией Джо Байдена.

Посол Джон Басс, исполняющий обязанности заместителя госсекретаря по управлению и ресурсам, сообщил, что в бюджетной заявке президент попросил Конгресс выделить на нужды Госдепартамента и USAID 63,1 млрд долларов, что на 4,9 млрд долларов, или примерно на 9% больше, чем бюджет, принятый Конгрессом на 2023 финансовый год.

Помимо противодействия китайской угрозе, как подчеркнул Басс, вторым приоритетом для Госдепартамента является «обеспечение продолжения нашей работы в рамках более широких административных усилий, направленных на то, чтобы российская агрессия в Украине оставалась стратегическим провалом, поддерживая при этом украинское правительство и народ Украины».

Бюджет Госдепартамента на 2024 финансовый год, по словам дипломата, будет «способствовать выполнению этого обязательства, одновременно способствуя надзору и подотчетности, чтобы обеспечить надлежащее расходование и отчетность ресурсов налогоплательщиков».

Палома Адамс-Аллен, заместитель администратора USAID по управлению и ресурсам, сообщила, что бюджетная заявка агентства на 2024 финансовый год составляет 32 млрд долларов, что на 3 миллиарда или 10% больше, чем бюджет 2023 года.

Эта сумма включает в себя «жизненно важную помощь для поддержки приоритетов американской внешней политики, в том числе дополнительные ресурсы для помощи народу Украины и всем, кто пострадал от жестокого вторжения [Владимира] Путина; противодействие… антидемократическим угрозам со стороны Российской Федерации и Китайской Народной Республики», – заявила Адамс-Аллен.

В общей сложности Белый дом просит выделить на оказание гуманитарной помощи 10,5 млрд долларов, из них 6,5 млрд будет управляться USAID. 469 млн долларов планируют выделить на помощь Украине в ликвидации катастрофических последствий путинского вторжения – для поддержки экономики и обеспечения государственных услуг, укрепления энергетической инфраструктуры и кибербезопасности.

По словам Адамс-Аллен, администрация планирует потратить 1,11 млрд долларов на программу USAID Feed the Future, направленную на преодоление глобального кризиса продовольственной безопасности, вызванного ничем не спровоцированной войной Путина и продолжающимися последствиями климатических изменений.