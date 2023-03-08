Родственники собирают деньги на похороны и транспортировку тела мальчика-беженца в Украину

Сбор на платформе GoFundMe организован Анной Березиной от имени Оксаны Киселевич, чей двенадцатилетний сын погиб при трагических обстоятельствах.

В сообщении Анна пишет, что 12-летний мальчик Миша бежал из объятой войной Украины в Канаду со своей мамой Оксаной Киселевич и старшим братом. “Он начал свою новую жизнь в Водрёй-Дорион, провинция Квебек, Канада, пошел в новую школу, обзавелся новыми друзьями”, но 23 февраля 2023 года он погиб из-за несчастного случая.

Детали происшествия не сообщаются, но указано, что мать тяжело переносит горе, кроме того, что ей сложно смириться с потерей сынам, ей также тяжело финансово. Ее желание – “вернуться домой, в Украину, и похоронить Михаила на родине”.

Поэтому Анна просит всех неравнодушных помочь матери мальчика, потерявшей сына, “собрать средства для этих трудных моментов”.

По информации издания Journal De Montreal тело мальчика обнаружили без сознания в гамаке, в подвале дома в Водрей-Дорион, где он жил с марта прошлого года.