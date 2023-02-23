Российский разработчик вредоносного ПО арестован и экстрадирован в США

Прокуратура США объявила об аресте и экстрадиции Дария Панкова, также известного как «dpxaker». Панков обвиняется в сговоре, мошенничестве с устройствами доступа и компьютерном мошенничестве. Если его признают виновным по всем пунктам обвинения, ему грозит максимальное наказание в виде 47 лет лишения свободы в федеральной тюрьме. В обвинительном заключении Панков также уведомляется о том, что Соединенные Штаты намерены конфисковать 358 437 долларов, которые, как утверждается, связаны с доходами от преступлений.

Панков, гражданин и житель России, был взят под стражу местными властями в Грузии 4 октября 2022 года и экстрадирован в США по запросу Федеральной прокуратуры. Панков предстал перед мировым судьей США Кристофером П. Туите 21 февраля 2023 года в Тампе, Флорида, и его было приказано задержать до суда.

Согласно обвинительному заключению, Панков разработал вредоносную программу NLBrute. Мощное вредоносное ПО было способно скомпрометировать защищенные компьютеры путем расшифровки учетных данных для входа, таких как пароли. Панков использовал NLBrute для получения учетных данных десятков тысяч компьютеров, расположенных по всему миру. Он рекламировал, продавал и заставлял других продавать NLBrute от его имени другим киберпреступникам за определенную плату. Панков продал украденные учетные данные на веб-сайте даркнета, который специализировался на покупке и продаже доступа к скомпрометированным компьютерам. После продажи эти учетные данные использовались для осуществления широкого спектра незаконных действий, включая атаки программ-вымогателей и налоговое мошенничество. Панков перечислил учетные данные более 35 000 скомпрометированных компьютеров для продажи на веб-сайте и получил более 350 000 долларов незаконных доходов.

Обвинительный акт — это просто формальное обвинение в том, что обвиняемый совершил одно или несколько нарушений федерального уголовного законодательства, и каждый обвиняемый считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана, подчеркивает Федеральная прокуратура.