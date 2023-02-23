Граждане России обвиняются в создании финансовой пирамиды на $340 млн

Основатели Forsage обвиняются в участии в финансовой пирамиды на 340 миллионов долларов.

Согласно информации Департамента юстиции, 22 февраля присяжные в округе Орегон предъявили обвинение четырем основателям Forsage, предположительно децентрализованной финансовой криптовалютной инвестиционной платформы (DeFi), за их роль в глобальной схеме Понци и финансовой пирамиды, которая привлекла около 340 миллионов долларов от жертв-инвесторов,

Согласно судебным документам, Владимир Охотников, он же Ладо; Елена Обламская, она же Лола Феррари; Михаил Сергеев, он же Майк Муни, он же Глеб, он же Глеб Миллион; и Сергей Маслаков, все граждане России, якобы рекламировали Forsage как проект, основанный на сетевом маркетинге и «умных контрактах», которые представляют собой самоисполняющиеся контракты на блокчейне.

Как утверждается в обвинительном заключении, ответчики агрессивно продвигали Forsage среди общественности через социальные сети как законную и прибыльную возможность для бизнеса, но на самом деле обвиняемые использовали Forsage как финансовую пирамиду и инвестиционную схему, которая привлекла около 340 миллионов долларов от жертв-инвесторов во всем мире. Как только инвестор инвестировал в Forsage, купив «слот» в смарт-контракте Forsage, смарт-контракт автоматически перенаправлял средства инвестора в другие компании Forsage, в итоге более ранним инвесторам платили средства более поздних инвесторов.

Как далее утверждается в обвинительном заключении, обвиняемые ложно рекламировали Forsage общественности как законную, малорисковую и прибыльную инвестиционную возможность через веб-сайт Forsage и различные платформы социальных сетей. Тем не менее, аналитика блокчейна подтвердила, что более 80% инвесторов Forsage получили меньше ETH обратно, чем они вложили в программу Forsage Ethereum, при этом более 50% инвесторов никогда не получали ни одной выплаты. Кроме того, согласно судебным документам, ответчики закодировали по крайней мере один из счетов Forsage таким образом, что он перекачивал средства инвесторов из инвестиционной сети Forsage на криптовалютные счета под контроль со стороны учредителей, что противоречило заявлениям, сделанным инвесторам Forsage, о том, что «100% дохода [Forsage] поступает напрямую и прозрачно участникам проекта с нулевым риском».

“Утверждается, что эти люди использовали модные технологии и непрозрачные формулировки, чтобы выманивать у инвесторов их с трудом заработанные деньги,” — сказал ответственный специальный агент Иван Дж. Арвело из отдела расследований национальной безопасности (HSI) в Нью-Йорке. “Но, как утверждает обвинительный акт, все, что они делали, — это использовали классическую схему Понци. Технологии могут меняться, но мошенничество остается прежним.”

Охотникову, Обламской, Сергееву и Маслакову предъявлено обвинение в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи. В случае признания виновными подсудимым грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Всем инвесторам, пострадавшим от схемы Forsage, рекомендуется посетить веб-страницу, чтобы идентифицировать себя в качестве потенциальных жертв и получить дополнительную информацию о своих правах.