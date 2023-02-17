IRS о новых требованиях подачи налоговых деклараций в этом сезоне 

Основной призыв IRS в сезон подачи деклараций звучит так: подавайте свои декларации как можно раньше и делайте это в электронном виде, чтобы увидеть более быстрый результат. О том, что нового ждет налогоплательщиков в этом году на еженедельном брифинге EMS рассказали представители IRS – заместитель комиссара, отдел заработной платы и инвестиций Кевин Мурхед и директор по работе с клиентами, взаимоотношениям и обучению Сьюзан Саймон.

IRS уже получила 19 миллионов налоговых деклараций, обработала 16,8 миллиона из них и выдала восемь миллионов возмещений на сумму в среднем 1963 доллара каждое – и это спустя всего три недели после начала сезона подачи налоговых деклараций в этом году.

Кевин Мурхед подчеркнул, что результат будет быстрее, если подать декларации в электронном виде, возмещение будет переведено непосредственно на банковский счет. Время работы IRS будет намного быстрее.

Причина этого в том, что Закон о снижении инфляции поместил 80 миллиардов долларов на банковский счет IRS, чтобы нанять еще 5000 помощников и открыть больше центров помощи налогоплательщикам по всей стране, куда вы можно обратиться за бесплатной помощью для подачи налоговой декларации.

По словам Кевина Мурхеда, IRS ожидает, что в этом сезоне будет подано более 168 000 000 индивидуальных налоговых деклараций, причем подавляющее большинство из них поступит до 18 апреля, крайнего срока уплаты налогов.

Хотя ожидается, что в этом году возмещение будет несколько меньше, поскольку выплаты по экономическим последствиям COVID закончились, Мурхед посоветовал людям подавать декларацию за 2022 год, даже если вы не должны платить налоги.

“В то время как люди с доходом ниже определенной суммы, как правило, не обязаны подавать налоговую декларацию, те, кто имеет право на определенные налоговые льготы или уже заплатили некоторые федеральные налоги, удерживая налоги из своей зарплаты, могут претендовать на возврат налога, но они должны подать для того декларации,” — сказал он.

Сью Саймон, директор службы поддержки клиентов IRS, сказала буквально “Не оставляйте деньги на столе”.

“Мы хотим сделать так, чтобы все, кто не подал налоговую декларацию за 2021 год, сделали это,” – сказала она.

Но чтобы получить невыплаченные пособия, вы должны подать декларацию как за 2021, так и за 2022 год. Как бы вы ни заполняли эти декларации, будь то в электронном или бумажном виде, Пью Саймон пояснила, что обязательно указать «ноль» в качестве суммы вашего скорректированного валового дохода. Затем компьютеры IRS могут переварить эту информацию, и, регистрируя данные за оба года, можно избежать технических ошибок.

Представители IRS напомнили, что IRS никогда не будет звонить налогоплательщикам, но налогоплательщики всегда могут позвонить по бесплатным телефонным линиям и получить помощь на одном из 350 языков. Саймон сказала, что услуги переводчика также доступны в любом из 362 центров помощи налогоплательщикам IRS по их телефонам. Многие IRS центры помощи налогоплательщикам по всей стране будут открывать одну субботу каждого месяца в феврале, марте, апреле и мае с 9:00 до 16:00, чтобы предложить личную помощь без предварительной записи. Обычно эти центры открыты в будние дни по предварительной записи.

“Есть формы, которые обычно используются налогоплательщиками на испанском, упрощенном китайском, традиционном китайском, гаитянском, креольском, вьетнамском и русском языках,” — сказала Сью Саймон.

На сайте IRS есть онлайн-инструменты, помогающие людям определить, имеют ли они право на получение налогового вычета за заработанный доход), калькулятор вычета налога с продаж, позволяющий определить, какая сумма налога с продаж разрешена в качестве вычета в вашем штате. Существует инструмент Free File Online Lookup, который помогает налогоплательщикам найти подходящую компанию для подачи налоговой декларации в рамках программы Free File. Есть также инструмент оценки удержания налога.

“Все они доступны на английском, а также на тех языках, которые я перечислила,” — сказала она.

Сью Саймон добавила, что программа The Volunteer Income Tax Assistance program (VITA) бесплатно предоставляет помощь и консультации налогоплательщикам, особенно в отношении налогового вычета за заработанный доход (EITC) и дополнительных налоговых вычетов на детей, которые могут быть трудными для понимания.

“В течение последних двух лет у нас было около 50 000 добровольцев по всей территории Соединенных Штатов, заполняющих налоговые декларации. В этом году, на сегодняшний день, у нас есть 81 000 добровольцев в Соединенных Штатах и ​​Пуэрто-Рико, которые готовят бесплатные налоговые декларации для отдельных лиц и семей.”

По ее словам, IRS предоставляет информацию таким образом, чтобы налогоплательщики могли быть уверенными в том, что их налоговая декларация заполняется правильно, что мошенничество не происходит. Многие люди использовали VITA. В прошлом году волонтеры VITA подготовили 2,2 миллиона налоговых деклараций.

“Каждый из добровольцев VITA проходит обучение в IRS. Они сертифицированы. Они проверены. Итак, вы знаете, что получаете точную информацию,” — заявила она.

Сью Саймон отдельно обратила внимание на доходы от гиг-экономики – деятельности, при которой люди получают доход, предоставляя работу, услуги или товары по требованию. Часто это происходит через цифровую платформу.

Доход от гиг-экономики тоже облагается налогом, его необходимо указать в налоговой декларации, даже если это доход от работы неполный рабочий день, от временной или дополнительной работы; не указан в такой форме как 1099-K, 1099-MISC, W-2 или другом отчете о прибылях и убытках; оплата была в любой форме, включая наличные деньги, имущество, товары или виртуальную валюту.

Кевин Мурхед убежден, что этот год будет «значительно лучше», чем последние несколько трудных лет с налоговыми декларациями, некоторые из которых все еще обрабатываются IRS.