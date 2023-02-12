В Калифорнии бедным предоставляются дешевые поездки на “Тесла”, но это не всегда работает

Калифорния дала Теслы сообществу сельскохозяйственных рабочих, которое в итоге осталось без машин.

The Fresno Bee опубликовала материал, который является частью проекта Central Valley News Collaborative — двуязычного общественного журналистского проекта о том, как штат попытался помочь удаленной общине сельскохозяйственных рабочих, в основном мексиканцев, но эта помощь стала примером неумелой государственной программы.

Помощь бедным слоям населения — относительно новая часть расходов Калифорнии на предотвращение наихудших последствий изменения климата. Ниже описывается история, как недальновидные проекты, по сути, оказывают медвежью услугу нуждающемуся сообществу.

Несколько семей сельскохозяйственных рабочих живут в очень удаленном районе долины Сан-Хоакин – в 20 милях от ближайшего крупного магазина и более чем в 30 милях от ближайшей больницы. Общественного транспорта почти нет, не все жители имеют права и умеют водить, поэтому, что бы доехать до города, жители договариваются очень заранее со своими знакомыми, счастливыми обладателями автомобилей или берут такси за $60.

Программа штата стоимостью почти 1,9 миллиона долларов под названием Valley ZEV Mobility Project (профинансирована на $749 800 долларов Калифорнийским советом по воздушным ресурсам (CARB), компания Green Commuter внесла 1,1 миллиона долларов, а остальную часть внесла компания Valley Air District) обещала решить эту проблему в бедных сообществах в округах Фресно, Мерсед и Керн с помощью совместного использования автомобилей с нулевым уровнем выбросов.

“Во время запуска в ноябре 2019 года официальные лица воздушного округа Сан-Хоакин-Вэлли объявили о прибытии четырех автомобилей общего пользования в Кантуа-Крик — двух Tesla Model X и двух Chevy Bolt,” – пишет The Fresno Bee.

В рамках программы члены сообщества могли пользоваться автомобилями через приложение под названием Green Commuter, поездки стоили от $5 до 10, в зависимости от расстояния.

По всему региону в Кантуа-Крик, Дели и Этуотер было размещено 9 электромобилей и 30 зарядных станций, чтобы улучшить транспортную доступность и использование электромобилей в сельской местности.

Но программа закончилась в апреле 2020 года, через четыре месяца после его начала, в качестве меры предосторожности против распространения COVID-19 больше никогда не возобновлялась. Станции зарядки электромобилей, парковочные места пусты, экраны разбиты. Местные жители опять остались без доступного транспорта, им снова приходится договариваться со знакомыми с машинами, чтобы те пропустили рабочий день (и потеряли заработок) и отвезли их в больницу.

“Спустя почти три года ни один из вовлеченных игроков не берет на себя полную ответственность за упадок проекта,” – пишет The Fresno Bee. “CARB заявил, что Valley Air District не может пополнить государственные средства для ее поддержания, и Air District указывает на бизнес-модель Green Commuter как на основную проблему.”

Несмотря на кратковременный успех программы совместного использования, никто не несет ответственности за поддержание инфраструктуры зарядок автомобилей.

Air District Director of Strategy & Incentives Todd DeYoung, speaks to crowd gathered in Cantua Creek today to celebrate zero-emission car sharing project made possible from Cap-and-Trade dollars through #caclimateinvestments #CCI. pic.twitter.com/Hbw8FW8wu1 — Valley Air District (@ValleyAir) November 15, 2019

Подобные программы совместного использования электромобилей продолжают действовать в малообеспеченных сообществах по всему штату, от Лос-Анджелеса до района залива и Сакраменто, но всем им угрожают сокращения бюджета.

The Fresno Bee цитирует Альваро Санчеса вице-президента по политике в Greenlining Institute, организации, занимающейся политическими исследованиями и защитой Окленда, который сказал, что “Кантуа-Крик продемонстрировал недостатки традиционной калифорнийской модели развития инфраструктуры. Обычно штат заранее обеспечивает капитальные вложения, а местным юрисдикциям остается решать текущие операции.”

“Виды инноваций, в которых нуждаются многие сообщества, не очень хорошо вписываются в эту парадигму из-за ограниченных ресурсов на местном уровне.Поэтому возникает вопрос: «Как вы структурируете эти программы, чтобы у них был жизнеспособный финансовый план для обеспечения устойчивости,” — сказал Санчес.

Этот пример особенно критичен и важен, когда Калифорния надеется совершить плавный переход от ископаемого топлива к чистой энергии.