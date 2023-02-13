Госдеп: граждане США должны немедленно покинуть Россию 

Госдеп опубликовал информацию, чтобы помочь гражданам США, планирующим покинуть Россию, “учитывая неопределенность обстоятельств, связанных с недавними военными действиями России в Украине”.

“Граждане США должны немедленно покинуть Россию одним из доступных ограниченных коммерческих вариантов. У граждан США, желающих покинуть Россию, есть несколько вариантов, перечисленных ниже. Ситуация на границе с Россией постоянно меняется,” – сообщает госдепартамент.

Согласно посланию посольства США в Москве от 28 февраля 2022 г. к гражданам США, тем, кто хочет покинуть Россию, следует рассмотреть возможность принятия следующих мер для упрощения своего путешествия.

Билеты на ближайшие дни из России в последнее время были крайне ограничены. Госдеп советует связаться с авиакомпанией напрямую, чтобы обеспечить достаточное количество билетов, исследовать коммерческие авиамаршруты через неевропейские направления. Связь с авиакомпанией напрямую в настоящее время является наиболее эффективным способом бронирования путешествия.

Говоря об авиакомпаниях, летающих в Россию, Госдеп сообщает, что Turkish Airlines сократила количество рейсов по маршруту Москва — Стамбул. Рейсы по-прежнему доступны через транзитные пункты Ближнего Востока и/или Азии других крупных авиакомпаний, включая: Qatar Airways, Gulf Air, Fly Dubai, Etihad, Air Serbia, Emirates.

Подробнее с рекомендацией Госдепа можно ознакомиться здесь.