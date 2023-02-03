Путь к восстановлению: ресурсы для пострадавших от зимних штормов 

Чтобы помочь калифорнийцам, пострадавшим от недавнего наводнения, лучше понять спектр доступных ресурсов для восстановления и как получить к ним доступ в интернете, по телефону или лично, Ethnic Media Services совместно с California Black Media в партнерстве с Listos California, программой Службы экстренной помощи губернатора (Cal OES) провели 31 января специальный брифинг.

Помощник директора по кризисным коммуникациям и связям с общественностью Cal OES Дайана Крофтс-Пелайо сделала общий обзор проделанной работы.

“Девять атмосферных рек, триллионы галлонов воды, несколько недель дождей и снегопадов и 21 зафиксированная смерть,” – перечислила она то, что пережила Калифорния. “Однако Калифорния дала четко скоординированный ответ. Губернатор Ньюсом объявил чрезвычайную ситуацию в 41 округе, FEMA пока одобрила всеобъемлющее помощь для 9 округов.”

“Мы должны быть подготовленными и бдительными в связи с все более сложными природными условиями,” – предостерегла она. “Потому что в будущем мы будем наблюдать больше случаев, когда природные катастрофы будут ударять по Калифорнии каждый раз особым образом.”

“Калифорнийцы могут ознакомиться, как можно подготовится к стихии на сайте Listos California,” – настоятельно рекомендовала Крофтс-Пелай. “Мы не можем предсказать, что нас ожидает, но мы хотим, чтобы наши сообщества подготовились максимально настолько, насколько могут.”

Роберт Трой, помощник директора по межведомственной координации восстановления Cal OES, отметил, что процесс восстановления может занять годы.

“Cal OES работает с локальными властями для более быстрого реагирования, – сказал он. “В каждом округе штата есть координатор Cal OES, чтобы привлечь к восстановлению всех партнеров как можно скорее.”

По словам Роберта Троя, FEMA и Small business administration очень активно помогают особо пострадавшим округам. “В настоящее время девять округов включены в программу индивидуальной помощи. Есть также программы общественной поморщи, финансируемые как штатом, так и из федерального бюджета,” – поделился он. “Помощь доступна как онлайн, так и при личном обращении.”

По его словам, на данный момент работают семь Центров аварийного восстановления, еще семь будут вскоре открыты онлайн, также он рекомендовал смотреть информацию на сайте.

Представитель FEMA сказал, что федеральная помощь доступна в следующих 9 округах: Мерсед, Санта-Круз, Сан-Матео, Монтерей, Сан-Хоакин, Сакраменто, Сан-Луис Обиспо, Санта-Барбара и Калаверас. Помощь также предназначается и индивидуальным домохозяйствам.

От FEMA физ.лица могут получить помощь:

– позвонив на линию помощи FEMA 800 621 33 62

– зарегистрировавшись на DisasterAssistance.gov

– посетив местный Disaster Recovery Center

Доступна разного рода помощь – от покрытия расходов на временное жилье, предоставления этого временного жилья, помощи в перевозке вещей до покрытия расходов на похороны.

По словам представителя FEMA, пострадавшие могут рассчитывать на помощь до $41 000 на одно домохозяйство в каждой категории, эта сумма относится к покрытию расходов и потерь, не покрытые страховкой.

Крайний срок для пострадавших округов для регистрации – 16 марта, помощь будет предоставляться в течение 18 месяцев после регистрации или до 15 июля 2024.

Среди критериев для получения помощи есть такие – наличие ID, подтверждение того, что человек/семья проживала в пострадавшем помещении и это помещение было основным местом их обитания, что незастрахованные/застрахованные объекты претерпели серьезные разрушения и др.

Говоря о мерах против мошенничества с целью получения выплат, представитель FEMA сказал, что для этого выделена целая команда, которая будет особенно тщательно изучать все документы и случаи.

Луис Сантос-Серрано, специалист по общественной информации, Администрация малого бизнеса США (SBA), рассказал о кредитах и помощи, которые предлагает агентство – это кредиты с низкой процентной ставкой всем бизнесам, большинству частным некоммерческим организациям (NPO), домовладельцам и арендаторам.

Бизнесы могут получить кредит до двух миллионов долларов для восстановления ущерба, нанесенного штормами. Бизнесы, связанные с сельским хозяйством также имеют право на кредит от SBA.

Собственники домов могут получить до $200 000 на ремонт дома, являющегося основным местом жительства. Также домовладельцы и арендаторы могут получить до $40 000 на замену автомобиля и другого личного имущества.

Чтобы получить помощь, нужно зарегистрироваться на DisasterAssistance.gov. Домовладельцы и арендаторы могут подать заявки на кредит от SBA, даже если они не уверены, нужен ли он им; если кредит не будет одобрен, то SBA направит заявку в FEMA’s Other Needs Assistance для получения иной помощи.

Подать заявку на низкопроцентный кредит можно онлайн, либо лично в Disaster Recovery Center или по почте: U.S. Small Business Administration, Processing and Disbursement Center, 14925 Kingsport Road, Fort Worth, TX 76155.

Дайана Контрерас, менеджер программы Listos California, католическая благотворительная организация, епархия Фрезно, подробнее остановилась на деятельности ее организации как представителя помощи на местах.

По ее словам, Listos California начала помогать с первых дней штормов – люди могли получить еду и информационную помощь; сотрудники организации доставляли питьевую воду в пострадавшие районы, помогали другим местным благотворительным организациям с транспортировкой; также помогали с доступом к CalFresh и MediCal.

Организация развернула Программу управления случаями стихийных бедствий, чтобы помочь пострадавшим от зимних штормов иметь доступ к финансовым ресурсам, определить домохозяйства, которым нужна помощь, и в целом – сопровождение пострадавших через процесс подачи документов. Дайана Контрерас отдельно отметила помощь иммигрантам – сельскохозяйственным работникам.

Также она рассказала, что пожилым людям было особенно нелегко во время зимних штормов из-за проблем с перемещением, связанных с возрастными заболеваниями, некоторые пожилые были в особенно тяжелом состоянии, т.к. у них нет родственников и некоторые даже не могли читать, поэтому ее организация активно помогала и этой категории населения и всем нуждающимся в округе Мерсед.