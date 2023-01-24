Высокопоставленные украинские чиновники уходят в отставку на фоне коррупционных скандалов

На сайте президента Украины опубликован указ об увольнении Кирилла Тимошенко с должности заместителя главы Офиса президента. Документ датирован 23 января.

24 января стало известно об увольнении с должности заместителя генпрокурора Алексея Симоненко.

«Генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказ об увольнении по собственному желанию с административной должности заместителя генерального прокурора Алексея Симоненко», – говорится в заявлении, сообщает РБК-Украина.

Алексей Симоненко, по данным в украинской прессе, находился в отпуске за рубежом, несмотря на запрет со стороны Владимира Зеленского для чиновников покидать пределы Украины с нерабочими целями.

Сайт Министерства обороны Украины сообщает о том, что глава ведомства Алексей Резников поддержал просьбу своего заместителя Вячеслава Шаповалова об увольнении.

«Вячеслав Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ, попросил уволить его, чтобы не создавать угрозы для стабильного обеспечения Вооруженных сил Украины в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания», – отмечается в заявлении 24 января на сайте ведомства.

Ранее на сайте украинского издания Зеркало недели была опубликована статья «Тыловые крысы Минобороны во время войны «пилят» на продуктах для ВСУ больше, чем при мирной жизни», в которой утверждается, что стоимость продуктов для армии в 2-3 раза выше, чем в супермаркетах областных центров.

В тексте отмечается, что, например, картошка в магазинах стоит 8-9 гривен, а Минобороны заказало ее по 22 гривны за килограмм, розничная цена яиц в магазинах Киева семь гривен за штуку, для оборонного ведомства их поставляют по семнадцать гривен за штуку и т.д..

В парламентской фракции «Слуга народа» заявили, что есть «определенное перекручивание и передергивание фактов в информации, обнародованной в СМИ».

«Дело в том, что министерство не закупает продукты питания, оно закупает услуги по обеспечению питания военнослужащих», – сказал Украинским национальным новостям народный депутат из фракции «Слуга народа» Федор Вениславский.

Он также отметил, что «в целом по кейсу об этих злосчастных яйцах понятно, что там не так, как казалось все».

Принципиальное решение для чиновников

Как отметил в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, «в обществе, которое чувствует справедливость, объединение людей всегда крепче».

«Сегодня Кабинет министров Украины уволил с должности заместителя министра, разоблаченного сотрудниками НАБУ. […] И я хочу, чтобы это было нашим сигналом для всех, чьи действия или поведение нарушают принцип справедливости», – заявил лидер Украины 22 января в видеообращении.

Он подчеркнул, что эта неделя будет временем соответствующих решений.

«То, что касается энергетики и закупок. То, что касается отношений между центральной властью и регионами. Что касается закупок для военных. И тому подобное. Общество получит полную информацию, а государство предпримет необходимые мощные шаги. […] Я хочу, чтобы это было понятно: возвращения к тому, что было когда-то, к тому, как привыкли жить разные люди, приближенные к государственным институтам, или те, кто всю жизнь положил на погоню за креслом… Возвращения не будет», – заявил Владимир Зеленский.

В видеообращении 23 января он сообщил, что «есть принципиальное решение СНБО о выезде чиновников за границу».

«Это касается всех должностных лиц центральной власти, разных других уровней местной власти. Это касается правоохранителей, народных избранников, прокуроров и всех, кто должен работать на государство и в государстве. Хотят отдыхать сейчас – будут отдыхать вне государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-либо другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся», – сказал Владимир Зеленский.

VOA, Тарас Бурноc